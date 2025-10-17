【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

ボークスは、イベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「ブロッカーズFIORE ツバキ」のサンプルを展示している。2026年に発売を予定しており、価格は未定。

同社の美少女プラモデル「ブロッカーズFIORE」シリーズで、和をテーマとした侍型のFIORE「ツバキ」が商品化する。会場で初公開となり、デコマス、成形色のサンプルを確認できる。また、同じく和をテーマとした忍者型のFIOREは「キキョウ」と命名されることも明らかになった。

造形村のSWS（スーパーウイングシリーズ）からは、開発中のプラモデル「1/32 五式戦」の試作品を展示。今回は外装を取り外しており、内部メカを確認できる。

『ファイブスター物語」の「モーターヘッド」を立体化しているIMSシリーズからは、10月22日に予約を開始するインジェクションプラキット「IMS 1/100 L.E.D.ミラージュ 先行量産型 =ジュノー 2989= （限定版）」が成型色で展示。同社による「L.E.D.ミラージュ」の立体化としては初めてクリアではなくソリッドなホワイトの装甲を採用したキットとなる。

