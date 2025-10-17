バスケットボールＢ１リーグの京都は１７日、ジェイミー・マロンゾとの選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。

京都は現在、４連敗中で西地区１３チーム中で最下位と苦戦。昨季チーム最多得点のキーマン、アンジェロ・カロイアロが１３日にインジュアリーリスト入り。チェハーレス・タプスコットを緊急補強した。クラブは、さらなる補強が必要と判断し、選手枠に関連し、マロンゾとの契約解除に踏み切った。

今回の一連の編成について、松島鴻太社長兼ＧＭがクラブの公式サイト上で説明。以下はその要旨。

シーズン真っ只中でありますが、チーム状況について簡潔にご報告いたします。

ラシードファラーズ選手のコンディション調整に加え、アンジェロ・カロイアロ選手のインジュアリーリスト登録と、クラブとしても苦しい状況が続いております。

この数試合でチャールズ・ジャクソン選手、ジョーダン・ヒース選手（インサイド）に大きな負担がかかる状態を招いております。アンジェロ・カロイアロ選手の怪我の状況を含め、慎重に判断し、チェハーレス・タプスコット選手との契約を締結しました。まずは、クラブの緊急事態にポジティブにヘルプしてくれたチェハーレス・タプスコット選手に心から感謝いたします。

しかしながら、チェハーレス・タプスコット選手もチームに合流して間もないことから過度な負担をかけないよう、インサイドポジションの選手の補強を行うことが急務となり、ジェイミー・マロンゾ選手との契約を双方合意のうえ、解除いたしました。

ジェイミー・マロンゾ選手自身、素晴らしい人間性で新しい環境に対してアジャストしようと日々努力をしてくれていました。そんな中、大変心苦しい判断を選択することになりましたが、何卒ご理解いただけますと幸いです。

現在、新たな帰化・アジア枠の選手との契約交渉を進めておりますので、契約締結次第追ってご報告いたします。

チームは１勝４敗と厳しいスタートを切っており、応援いただく皆様の熱い想いに応えられていません。

しかし、下を向いている時間はありません。最善を尽くし状況を打開し、好転させていくべく、チーム・フロントが一丸となって登り続ける所存です。