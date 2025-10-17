昨夏に４億５１２０万ポンド（約９２４億９４００万円）の高額移籍金を積み上げたリバプールの次の補強ターゲットが、スペイン代表ＦＷニコ・ウィリアムズ（２３）になる可能性があると、スペインのオンラインメディア『フィチャヘス』が報じた。リバプールが準備する移籍金は９０００万ユーロ（約１５９億３０００万円）で、来年のＷ杯開催前にウィリアムズを獲得した場合の金額という。北アメリカで２３歳スペイン代表ＦＷが大活躍した場合、この金額が跳ね上がる可能性は大きそうだ。

リバプールは昨夏、大補強の裏でコロンビア代表ＦＷルイス・ディアス（２８）をバイエルン・ミュンヘンに放出。しかしディアス離脱後左サイドでレギュラーを務めるオランダ代表ＦＷコーディー・ガクポには相手の最終ラインを抜けるシーンが作れず、チャンスメーカーとしての評価は今ひとつと言われている。

ウィリアムズはスペイン代表のデ・ラ・フェンテ監督が「天才」と発言して太鼓判を押す素材。今季終了直後にも仕掛けができるドリブラーの獲得に乗り出すと見られている。（英通信員・森 昌利）