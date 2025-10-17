そもそも自民党と日本維新の会はなぜ急接近することになったのでしょうか？維新が「議員定数の削減」を条件にした背景など、連立を巡る両党の思惑を専門家に聞きました。



自民党との連立を視野に協議する日本維新の会ですが、16日になり新たな“絶対条件”を示してきました。16日の協議で日本維新の会側は１２の政策項目を提示しました。吉村代表はこれまで「社会保障改革」と「副首都構想」の２つは譲れないと発言してきましたが、しかし、16日夜以降に出演したテレビ番組の中で「議員定数の削減」を連立に合意するための絶対条件として示し「政治改革の一丁目一番地。絶対にやらないといけない」などと話しました。





衆院議員は現在、定数465人、小選挙区が289人で比例が176人。参院議員は定数248人で148人が選挙区選出、100人が比例選出です。大阪府議会での議員数も２割削減してきた維新の吉村代表は「議員数を１割削減したい。衆議院なら５０人」と話していて、選挙区で難しくても比例なら可能ではないかという主張もしています。そして、「出来なければ連立はない」「次の臨時国会でやりきる」と強いメッセージを発しました。15日の党首会談後、急速に距離が縮まった自民党と日本維新の会。その舞台裏について元日本テレビ官邸キャップで政治ジャーナリストの青山和弘さんに話を聞きました。（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「まず一つのきっかけは、公明党が連立を離脱したことです。日本維新の会と公明党は関係が難しかったので、日本維新の会が接近しやすくなった。あともう一つは、国民民主党が自民党との連立に慎重な姿勢に転じたこと。これによって日本維新の会が入り込むスペースができた。自民党側からすれば国民民主党と難しくなってきたので日本維新の会と接近する。つまりお互いの利害が一致したということになります。調整が出来ていたから吉村代表がわざわざ大阪から来たんです。公明党の連立離脱から、一気に水面下で日本維新の会と自民党が接近して、野党3党の協議もやっていたんですが同時並行でやっていて、自民党と話がまとまる可能性がかなり出てきたので吉村代表も来たということ。」青山さんは今回の日本維新の会の動きについて「厳しい状況に置かれる中で賭けに出た」と話します。（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「日本維新の会は最近の選挙で決していい成績を残したとは言えない。どちらかをいうと、票をどんどん減らしている。日本維新の会は極めて選挙では厳しい状況に置かれている。そんななかで国民民主党や立憲民主党、参政党に後れを取っている状況の中で自分達が目立っていくには、彼らが主張してきた政策を実現していくしかないという方向に舵を切ったということだと思います。その一方で日本維新の会のベテラン議員に取材しても、「その先の展望が開けているとは言えない」のが現実だと思います。たとえば自民党に何かスキャンダルが起きたときは、日本維新の会も連帯責任だということになりかねない。一緒に自民党とやることで、日本維新の会が急に勢力を挽回できるのか。何かいいことをしたら、自民党に評価が集まるので、日本維新の会に本当に評価が集まるのか。まだよくわからない状況なので、一種の賭けに出たということだと思います。」自民党の高市総裁は「連立も視野」に、首相指名選挙での協力を呼びかけていますが、協議の焦点となるのが日本維新の会側が提示した「12の政策項目」です。項目には「副首都構想」や「社会保障改革」。そのほかに「議員定数の削減」や「企業・団体献金の廃止」などが盛り込まれています。自民党にとっては”かなり高い要求”ともいえる内容ですが、日本維新の会側の思惑について青山さんは―（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「政策ごとの合意であれば、その政策をいつまでにどう進めるかという合意でいいのですが、閣内に大臣まで出して連立するというのは、すべての分野で責任を共有するということ。それにはやっぱり全ての政策面で一定程度の合意が必要なんです。そういう意味ではこれぐらいの項目を出すのは私は当たり前だと思います。非常に限られた時間の中でどこまで詰めるのか。日本維新の会がどこまでを条件にするのか。ここが大きなポイントだと思います。たとえば社会保障と副首都構想は絶対譲らないと言っていますが、それ以外でポイントとなる企業団体献金の禁止の問題とか議員定数削減の問題。そういったところをどこまで実現が確約されないと連立に入らないのか、ある程度ゆるくてもいいのか、この辺りは日本維新の会の出方次第かと思います。」吉村代表は16日夜から出演したテレビ番組などで、”連立の絶対条件”として『議員定数の削減』も求めています。こうしたの強気な姿勢について、青山さんは「日本維新の会の妥協しない意志が表れている」と話します。（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「日本維新の会は今回急遽、自民党と連立の方向で協議することになった。もの凄い安売りをすると、急に自民党を補完して助ける方向に行ったと言われるのが嫌なんですね。そんな中で『議員定数の削減』というのを大きく打ち出してきた。日本維新の会は元々身を切る改革というのを1丁目1番地の政策として大きく掲げてきました。それは議員定数の削減であり、企業団体献金の禁止だった。日本維新の会は自分たちが高いボールを投げた、高いハードルを掲げたんだという姿勢を見せるためにも打ち出してきた。一つだけ言えるのは、日本維新の会の方が強気に出る土壌があるということ、売り手市場だということです。高市さんとしては日本維新の会に合意して、連立を組まなくても少なくとも首相指名選挙では協力してもらう体制を取らなければいけない。やはり自民党は一定程度妥協していかなきゃいけないことは確かだと思います。」