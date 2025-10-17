チョン・ウヒ、ソン・ジュンギとの“美しい”キスシーン公開「みんなで幸せになろう」 『マイ・ユース（My Youth）』きょう最終回
韓国俳優のチョン・ウヒが17日、自身のインスタグラムを更新。きょう最終回を迎える韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』（日本ではFODで配信中）のワンシーンをアップした。
【動画】ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒの“美しい”キスシーン
チョン・ウヒは「きょう10時、最後のマイ・ユース」のコメントとともに、W主演のソン・ジュンギとのキスシーン映像を公開。
この投稿にファンからは「見ていてとても美しい」「おかげで数ヶ月間ほっこりしてました…みんなで幸せになろう」「最終回が待ち遠しい」「もう最後だなんて信じられない」「会えなくて寂しくなるよ」と最終回を楽しみにしつつも、終わりを惜しむ声が挙がっている。
同作は、ソン・ジュンギとチョン・ウヒがW主演を務める青春ロマンス作品。自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いている。淡い恋の思い出とリンクする内容で、温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなっている。日本ではFODで配信中。
