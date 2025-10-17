横浜F・マリノスは18日にホーム日産スタジアムで浦和戦（14時キックオフ）に臨む。クラブ担当者によると、現時点で約3万5000人が来場見込み。当日は俳優の斎藤工（44）が寄せたスペシャル応援メッセージを大型ビジョンで放映し、J1残留へ後押しする。

斎藤は大の横浜Mファンで知られ、30年以上に渡って応援し続けてきた。23年にはクラブ創設30周年を記念して公開されたドキュメンタリー映画「Beyond Together」にナレーターとして出演。今回はJ1残留を目指すチーム、クラブ、ファン、サポーターへ熱いメッセージを画面越しから届ける。

また「RAISE THE TRICOLORE FLAG ――トリコロールのフラッグを掲げよ――」と題し、来場者全員（ビジターサポーターズシートを除く）に「トリコロールフラッグ」をプレゼント。当日はフラッグパフォーマンスグループ「morethan」が駆けつけ、ウオーミングアップ前に場内で大旗パフォーマンスやキックオフ前の演出に登場して盛り上げる。

今季残り5試合のうちホームゲームで3試合を戦えることはアドバンテージになる。チームは17日、神奈川県横須賀市内のF・マリノススポーツパークで全体練習を実施。大島監督は練習後の取材に応じ「ファン、サポーターの後押しと声援をもらって試合ができることは大きい。浦和戦も応援、パワーをお願いします」と呼びかけた。