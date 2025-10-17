■男子ゴルフ 日本オープンゴルフ選手権2日目（17日、栃木・日光カンツリー倶楽部 7238ヤード、パー70）

男子ゴルフの国内メジャー・日本オープンゴルフ選手権2日目。この日はスーパープレーが続出した。石川遼（34、CASIO）は8番のパー3、ティーショットでグリーンを捉えると、2打目のロングパットをねじこみバーディ、スコアを2つ伸ばしイーブンパーの8位タイに浮上した。

2013年マスターズ王者のA.スコット（45、オーストラリア）は、14番パー4の第2打でショットインイーグルのスーパーショットを見せた。ボールはグリーンにバウンドして転がり、カップをクルっと1周まわって見事カップイン。スコットもイーブンパーで、石川と同じ8位タイにつけた。

この日トップに立ったのは原敏之（34、YAGOKORO）と金子駆大（23、NTPホールディングス）の2人。原は5バーディ、1ボギーのトータル「66」、金子は6バーディ、2ボギーのトータル「66」で、ともにスコアを4つ伸ばし3アンダーをマークした。

今大会の優勝者には賞金4200万円と、来年の「マスターズ」と「全英オープン」の出場権が与えられる。

【2日目 結果】

1位 原敏之 ⁻3

金子駆大⁻3

3位 キム ソンヒョン ⁻2

河本力 ⁻2

8位 石川遼 0

A,スコット

