■男子ゴルフ　日本オープンゴルフ選手権2日目（17日、栃木・日光カンツリー倶楽部　7238ヤード、パー70）

男子ゴルフの国内メジャー・日本オープンゴルフ選手権2日目。この日はスーパープレーが続出した。石川遼（34、CASIO）は8番のパー3、ティーショットでグリーンを捉えると、2打目のロングパットをねじこみバーディ、スコアを2つ伸ばしイーブンパーの8位タイに浮上した。

2013年マスターズ王者のA.スコット（45、オーストラリア）は、14番パー4の第2打でショットインイーグルのスーパーショットを見せた。ボールはグリーンにバウンドして転がり、カップをクルっと1周まわって見事カップイン。スコットもイーブンパーで、石川と同じ8位タイにつけた。

この日トップに立ったのは原敏之（34、YAGOKORO）と金子駆大（23、NTPホールディングス）の2人。原は5バーディ、1ボギーのトータル「66」、金子は6バーディ、2ボギーのトータル「66」で、ともにスコアを4つ伸ばし3アンダーをマークした。

今大会の優勝者には賞金4200万円と、来年の「マスターズ」と「全英オープン」の出場権が与えられる。

【2日目 結果】
1位　原敏之　⁻3
　　  金子駆大⁻3
3位　キム ソンヒョン　⁻2
　　  河本力　⁻2
8位　石川遼　0
　  　A,スコット
 