金子駆大と原敏之が首位で決勝へ 石川遼、アダム・スコットら8位
＜日本オープン 2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の第2ラウンドが終了した。金子駆大と原敏之がトータル3アンダーまで伸ばし、首位タイで決勝に駒を進めた。
【写真】アダム・スコット、おっきい！
トータル2アンダー・3位タイに河本力とキム・ソンヒョン（韓国）。トータル1アンダー・5位タイには清水大成、勝俣陵、サドム・ケーオカンジャナ（タイ）が続いた。石川遼は4バーディ・2ボギーの「68」をマークし、トータルイーブンパー・8位タイに浮上。アダム・スコット（オーストラリア）、小平智らも同順位につけた。昨年覇者の今平周吾はトータル1オーバー・15位タイ。金谷拓実、蝉川泰果らはトータル2オーバー・21位タイで予選を通過した。今大会の賞金総額は2億1000万円。優勝者には賞金4200万円と、来年の「マスターズ」「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本オープン 2日目の結果
金子駆大 プロフィール＆成績
原敏之 プロフィール＆成績
渋野日向子が単独首位！ 国内女子の初日結果
日本勢が上位！ 米女子ツアーのリーダーボード
【写真】アダム・スコット、おっきい！
トータル2アンダー・3位タイに河本力とキム・ソンヒョン（韓国）。トータル1アンダー・5位タイには清水大成、勝俣陵、サドム・ケーオカンジャナ（タイ）が続いた。石川遼は4バーディ・2ボギーの「68」をマークし、トータルイーブンパー・8位タイに浮上。アダム・スコット（オーストラリア）、小平智らも同順位につけた。昨年覇者の今平周吾はトータル1オーバー・15位タイ。金谷拓実、蝉川泰果らはトータル2オーバー・21位タイで予選を通過した。今大会の賞金総額は2億1000万円。優勝者には賞金4200万円と、来年の「マスターズ」「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本オープン 2日目の結果
金子駆大 プロフィール＆成績
原敏之 プロフィール＆成績
渋野日向子が単独首位！ 国内女子の初日結果
日本勢が上位！ 米女子ツアーのリーダーボード