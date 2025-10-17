『ズートピア2』謎とスリルに満ちた新たな冒険が垣間見える場面カット解禁
ディズニーの名作アニメーション『ズートピア』の最新作『ズートピア2』（12月5日公開）より、物語が垣間見える場面カットが公開された。
【画像】記事内で紹介している『ズートピア２』場面カット
動物たちが人間のように暮らす夢の都市〈ズートピア〉を舞台に、多彩なキャラクターたちが織りなすドラマチックかつミステリアスな物語が展開される本作。前作は世界興行収入10億ドル超、日本国内でも興行収入76億円超という大ヒットを記録し、ディズニー・アニメーションの中でも屈指の評価を受けている。
今作もウサギの警官ジュディ役には上戸彩、相棒のキツネ・ニック役には森川智之が続投。また、夢の楽園〈ズートピア〉に突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリー役に下野紘が新たに加わることが明らかとなり、SNSを中心に大きな反響を呼んでいる。
物語は、ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになったジュディとニックが、ズートピアの誕生に隠された巨大な謎に迫っていく――というもの。
解禁となった場面カットには、警察官として正式なバディとなったジュディとニックがそれぞれ黄色いドレスとタキシードを着て、怪しげなパーティーへ潜入する様子や、帽子で素性を隠しながら行動をしているような姿が描かれている。ふたりの“潜入ぶり”が気になるところだ。
さらに、お互いに最高のバディであると自負している2人が、どういうわけかパートナーセラピーへ参加することとなったシーン。
真剣なまなざしでどこかへ駆けていこうとするジュディと対照的に、それを焦った様子で止めようと手を伸ばすニックの姿も。
バディの危機を予感させる。高台からの落下というアクション満載の場面も登場。
“最高のバディ”として絆を深めてきたジュディとニックに訪れる試練とは何か？ゲイリーの真の目的とは？そして、ズートピア最大の謎とは──。劇場公開が楽しみだ。
