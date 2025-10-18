U-17W杯に挑む日本代表メンバー決定! 背番号10は吉田湊海…出場48か国の大規模W杯へ
日本サッカー協会(JFA)は17日、来月開幕するFIFA U-17ワールドカップ カタール2025に参加するU-17日本代表メンバー21名を発表した。
2008年生まれ以降で構成されたチームは、今年4月のAFC U17アジア杯で準々決勝進出を果たし、4大会連続のW杯出場を決めた。同大会に続き、FW吉田湊海(鹿島ユース)やFW浅田大翔(横浜FM)らが選出された一方、直前合宿でアピールに成功したFWマギージェラニー蓮(琉球U-18)が抜擢された。
U-17W杯はこれまで2年に一度の開催だったが、今回からカタールで5年間毎年開催に。出場国も24か国から48か国と大幅に拡大した。グループリーグは4か国ずつ12組に分かれ、各組上位2チームの24か国と、各組3位のうち成績上位8か国の合計32か国が決勝トーナメントに進む。
2011年大会の8強入り以降は、13年、17年、19年、23年とベスト16で敗退(15年はアジア予選敗退、21年はコロナ禍で中止)。B組の日本は3日にモロッコ、6日にニューカレドニア、9日にポルトガルと対戦する。
■スタッフ
団長:城和憲
監督:廣山望
コーチ:大畑開
コーチ:小野信義
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:佐藤哲哉
テクニカルスタッフ:白石通史
テクニカルスタッフ:引田真尋
■選手
▽GK
21 平野稜太(大分U-18)
1 村松秀司(ロサンゼルスFC)
12 松浦大翔(新潟U-18)
▽DF
3 田中義峯(浦和ユース)
17 竹野楓太(神村学園高)
4 藤井翔大(横浜FMユース)
2 藤田明日翔(川崎F U-18)
16 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
▽MF
20 瀬口大翔(神戸U-18)
14 川本大善(柏U-18)
8 小林志紋(広島ユース)
6 野口蓮斗(広島ユース)
13 平島大悟(鹿島ユース)
15 姫野誠(千葉)
7 長南開史(柏)
19 和田武士(浦和ユース)
▽FW
9 瀬尾凌太(桐蔭学園高)
11 浅田大翔(横浜FM)
10 吉田湊海(鹿島ユース)
18 マギージェラニー蓮(琉球U-18)
▽トレーニングパートナー(11月3日の初戦まで帯同予定)
倉橋幸暉(鹿島ユース)
小枝朔太郎(磐田U-18)
2008年生まれ以降で構成されたチームは、今年4月のAFC U17アジア杯で準々決勝進出を果たし、4大会連続のW杯出場を決めた。同大会に続き、FW吉田湊海(鹿島ユース)やFW浅田大翔(横浜FM)らが選出された一方、直前合宿でアピールに成功したFWマギージェラニー蓮(琉球U-18)が抜擢された。
2011年大会の8強入り以降は、13年、17年、19年、23年とベスト16で敗退(15年はアジア予選敗退、21年はコロナ禍で中止)。B組の日本は3日にモロッコ、6日にニューカレドニア、9日にポルトガルと対戦する。
■スタッフ
団長:城和憲
監督:廣山望
コーチ:大畑開
コーチ:小野信義
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:佐藤哲哉
テクニカルスタッフ:白石通史
テクニカルスタッフ:引田真尋
■選手
▽GK
21 平野稜太(大分U-18)
1 村松秀司(ロサンゼルスFC)
12 松浦大翔(新潟U-18)
▽DF
3 田中義峯(浦和ユース)
17 竹野楓太(神村学園高)
4 藤井翔大(横浜FMユース)
2 藤田明日翔(川崎F U-18)
16 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
▽MF
20 瀬口大翔(神戸U-18)
14 川本大善(柏U-18)
8 小林志紋(広島ユース)
6 野口蓮斗(広島ユース)
13 平島大悟(鹿島ユース)
15 姫野誠(千葉)
7 長南開史(柏)
19 和田武士(浦和ユース)
▽FW
9 瀬尾凌太(桐蔭学園高)
11 浅田大翔(横浜FM)
10 吉田湊海(鹿島ユース)
18 マギージェラニー蓮(琉球U-18)
▽トレーニングパートナー(11月3日の初戦まで帯同予定)
倉橋幸暉(鹿島ユース)
小枝朔太郎(磐田U-18)