　日本サッカー協会(JFA)は17日、来月開幕するFIFA U-17ワールドカップ カタール2025に参加するU-17日本代表メンバー21名を発表した。

　2008年生まれ以降で構成されたチームは、今年4月のAFC U17アジア杯で準々決勝進出を果たし、4大会連続のW杯出場を決めた。同大会に続き、FW吉田湊海(鹿島ユース)やFW浅田大翔(横浜FM)らが選出された一方、直前合宿でアピールに成功したFWマギージェラニー蓮(琉球U-18)が抜擢された。

　U-17W杯はこれまで2年に一度の開催だったが、今回からカタールで5年間毎年開催に。出場国も24か国から48か国と大幅に拡大した。グループリーグは4か国ずつ12組に分かれ、各組上位2チームの24か国と、各組3位のうち成績上位8か国の合計32か国が決勝トーナメントに進む。

　2011年大会の8強入り以降は、13年、17年、19年、23年とベスト16で敗退(15年はアジア予選敗退、21年はコロナ禍で中止)。B組の日本は3日にモロッコ、6日にニューカレドニア、9日にポルトガルと対戦する。

■スタッフ

団長:城和憲

監督:廣山望

コーチ:大畑開

コーチ:小野信義

GKコーチ:山岸範宏

フィジカルコーチ:佐藤哲哉

テクニカルスタッフ:白石通史

テクニカルスタッフ:引田真尋

■選手

▽GK

21 平野稜太(大分U-18)

1 村松秀司(ロサンゼルスFC)

12 松浦大翔(新潟U-18)

▽DF

3 田中義峯(浦和ユース)

17 竹野楓太(神村学園高)

4 藤井翔大(横浜FMユース)

2 藤田明日翔(川崎F U-18)

16 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)

5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)

▽MF

20 瀬口大翔(神戸U-18)

14 川本大善(柏U-18)

8 小林志紋(広島ユース)

6 野口蓮斗(広島ユース)

13 平島大悟(鹿島ユース)

15 姫野誠(千葉)

7 長南開史(柏)

19 和田武士(浦和ユース)

▽FW

9 瀬尾凌太(桐蔭学園高)

11 浅田大翔(横浜FM)

10 吉田湊海(鹿島ユース)

18 マギージェラニー蓮(琉球U-18)

▽トレーニングパートナー(11月3日の初戦まで帯同予定)

倉橋幸暉(鹿島ユース)

小枝朔太郎(磐田U-18)