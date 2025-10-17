『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』全世界累計動員7753万人＆総興収約948億円記録 2025年公開映画で世界5位、北米記録更新
アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、日本を含む全世界で、10月13日までに累計観客動員7753万人、総興行収入約948億円（6億5400万ドル ※1ドル＝145円換算）を記録し、2025年に公開されたすべての映画の中で、現時点で全世界興行収入第5位を達成した（Sony Pictures Entertainment調べ）。
【写真】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』フォトギャラリー
さらに、9月12日より公開中の北米にて、日本アニメ映画史上初めて2週連続1位を記録した本作だが、この度、累計興行収入が1億2862万ドルを突破し、北米における外国映画の歴代興行収入第1位を記録、25年ぶりに、北米における外国映画の歴代興行収入記録を更新した。
アニメ『鬼滅の刃』は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。
家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信し、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信した。
そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表し、第一章 猗窩座再来が日本では7月18日より公開中。8月より海外地域での公開を順次開始した。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は公開中。
【写真】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』フォトギャラリー
さらに、9月12日より公開中の北米にて、日本アニメ映画史上初めて2週連続1位を記録した本作だが、この度、累計興行収入が1億2862万ドルを突破し、北米における外国映画の歴代興行収入第1位を記録、25年ぶりに、北米における外国映画の歴代興行収入記録を更新した。
家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信し、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信した。
そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表し、第一章 猗窩座再来が日本では7月18日より公開中。8月より海外地域での公開を順次開始した。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は公開中。