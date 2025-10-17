ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç·ÝÇ½³¦¤òµí¼ª¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹Ìò¡¡¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡¼Æºé¥³¥¦¤¬¼ç±é¤·¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬¶¦±é¤¹¤ë11·î19ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤è¤ê¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢ÎëÌÚ°ì¿¿¡¢³á¸¶Á±¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¡É¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¼Æºé¥³¥¦¤Ï¡¢ÆÍÇ¡½µ´©»ï¤è¤ê½êÂ°ÇÐÍ¥¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ»ö·ÇºÜ¤Î¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±ËÛÁö¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡¦°æ²¬ºé¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬¼Æºé¤È½é¶¦±é¤·¡¢¼Æºé±é¤¸¤ëºé¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ»ö¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë·ÝÇ½½µ´©»ïµ¼Ô¡¦Ê¿ÅÄÁÕ¡Ê¤«¤Ê¤Ç¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£¼çÂê²Î¤Ï¼Æºé¥³¥¦¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖAwakening¡Êfeat. LITTLE¡Ë¡×¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢ÎëÌÚ°ì¿¿¡¢³á¸¶Á±¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤òµí¼ª¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¿ÍÊª¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¼ÒÄ¹¤Î»ù¶ÌÍÖ»Ò¡¢ÊÁËÜÌÀ¤Ï¡¢KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó²ñÄ¹¤ÇÍÖ»Ò¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë»ù¶ÌÌÐ¡¢ÎëÌÚ°ì¿¿¤ÏKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¡¦ËãÀ¸½¨¿Í¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¡¢³á¸¶Á±¤ÈÆþ¹¾¿Óµ·¤ÏJBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶É°÷¤Ç¤¢¤ë¸Þ½½ÍòÅ¯Ìé¤ÈÌî¸ýÍý¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥¤¥ó»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìËÜºî¤Ë´Ø¤·¡ÖÈó¾ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¡¢¤«¤ÄÆñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¼Â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ß¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎëÌÚ¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÖÍç¡¹¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´Ñ¤¿Êý¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê³á¸¶¡Ë¡¢¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ëºîÉÊ¡×¡ÊÆþ¹¾¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È72»þ´Ö¤ÈÇ÷¤ëÃæ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¿åÌÌ²¼¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡©¡¡¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¹¶ËÉÀï¤òÉÁ¤¯Ä©Àïºî¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢ABEMA¤Ë¤Æ11·î19Æü22»þ¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¡£
¡¡ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢³á¸¶Á±¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¿»ù¶ÌÍÖ»ÒÌò
¡¡Èó¾ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¡¢¤«¤ÄÆñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¼Â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ß¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¤É¤¦ÊóÆ»¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¿¿¼Â¤ÎÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüº¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä ¤½¤ì¤ò¡¢º£²ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤òËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Î·çÊÒ¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Ä¤Ä´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³á¸¶Á±¡¿¸Þ½½ÍòÅ¯ÌéÌò
¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÖÍç¡¹¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´Ñ¤¿Êý¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤ë¸Þ½½Íò¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢»Å»öÊÁ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉáÃÊ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¡¹¡Ê¤ÎÌò¤É¤³¤í¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¿Í¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥Ä¥é¤¤Î©¾ì¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥É¥é¥ÞÅª¤Ë¤Ï²Â¶¤ËÇ÷¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤½¤³¤¬ÂçÊÑ¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£Æþ¹¾¿Óµ·¡¿Ìî¸ýÍýÌò
¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»£±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¼«Ê¬¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢ºîÉÊ¤ËÎÏ¤òÃí¤²¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìî¸ýÍý¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ËÃ±½ã¤Ë½¾¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤°Õ»Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤¬¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂç¤¤¯Êª»ö¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌî¿´¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Æºé¤µ¤ó±é¤¸¤ëºé¤µ¤ó¤È¡¢Î¢¤Çº¬²ó¤·¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÌîË¾¤â¤¢¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤óºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
