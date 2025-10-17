『超特急 The Movie RE:VE』公開初日舞台あいさつ＆応援上映決定 新場面写真も解禁
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（11月7日公開）の、初日舞台あいさつとライブビューイング、さらに応援上映の開催が決定した。また、新場面写真3点が解禁された。
【新場面写真】クールな表情も魅力的！ブラック衣装に身を包む超特急
本作は、6月より東京・神戸・名古屋・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。
公開を記念し初日である11月7日に、メンバー全員が登壇する舞台あいさつが決定。本模様は、全国の劇場でライブビューイング中継されることも発表された。さらに、同日から“発声OK！応援上映”が全国上映劇場で開催されることも決定。通常上映とは異なり映画館にペンライトなどのグッズを持ち込んで、声援、歓声、拍手、手拍子等が可能な上映となる。
また、本編よりライブシーンを切り取った場面写真3枚も解禁された。
■公開初日舞台あいさつ
【日時】2025年11月7日
・16：30の回（上映後舞台あいさつ）
・19：30の回（上映前舞台あいさつ）
※両回ともに「発声OK！応援上映」。
■公開初日舞台あいさつライブビューイング
【日時】2025年11月7日
・16：30の回 上映後舞台あいさつ
・19：30の回 上映前舞台あいさつ
※両回ともに「発声OK！応援上映」。
■発声OK！応援上映『超特急 The Movie RE:VE』
【劇場】全国の上映劇場
【実施日】2025年11月7日より
【鑑賞ルール】
・歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手可能な上映となります。
・応援グッズ（タオル、ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能です。
・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。
【新場面写真】クールな表情も魅力的！ブラック衣装に身を包む超特急
本作は、6月より東京・神戸・名古屋・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。
また、本編よりライブシーンを切り取った場面写真3枚も解禁された。
■公開初日舞台あいさつ
【日時】2025年11月7日
・16：30の回（上映後舞台あいさつ）
・19：30の回（上映前舞台あいさつ）
※両回ともに「発声OK！応援上映」。
■公開初日舞台あいさつライブビューイング
【日時】2025年11月7日
・16：30の回 上映後舞台あいさつ
・19：30の回 上映前舞台あいさつ
※両回ともに「発声OK！応援上映」。
■発声OK！応援上映『超特急 The Movie RE:VE』
【劇場】全国の上映劇場
【実施日】2025年11月7日より
【鑑賞ルール】
・歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手可能な上映となります。
・応援グッズ（タオル、ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能です。
・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。