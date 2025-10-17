ジョニー・デップ、ノーマン・リーダスら来日決定！【東京コミコン2025】

2025年12月5日（金）〜12月7日 （日）まで開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ＜第6弾＞として、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー3名の来日が決定した。

ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ来日決定！【東京コミコン2025】 2025年12月5日（金）〜12月7日 （日）まで開催される … ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ来日決定！【東京コミコン2025】

ハリウッドを代表する伝説のスターが登場

イライジャ・ウッド、クリストファー・ロイド、ニコラス・ホルトをはじめ、現時点で過去最多となる14名ものセレブの来日が予定されている「東京コミコン2025」だが、来日セレブの発表はまだまだ終わらない。ファンの関心と期待がますます高まる中、さらなるビッグニュースとして、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリーの来日が発表された！

ジョニーは12月6日（土）・7日（日）の2日間来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等を行うほか、東京コミコン最終日の12月7日（日）13時〜はメインステージに登壇！ トークショーを実施予定。一方のノーマンとショーンはいずれも会期中全ての日程で来場し写真撮影会およびサイン会等を実施する。（※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細につきましては後日発表。）

コミコン〈世界初〉参加、ジョニー・デップ



今年5月の「大阪コミコン」に参加したことも記憶に新しい人気俳優ニコラス・ケイジの勧めで俳優の道を歩み始めたジョニー・デップは、キャリア初期に出演したテレビシリーズ『21ジャンプストリート』で、主人公トム・ハンソン潜入捜査官に抜擢され、アイドル的人気を獲得。同作への出演後、ジョニーは映画界へ活躍の場を広げ、1990年に出演した鬼才ティム・バートン監督作『シザーハンズ』では、両手がハサミの人造人間エドワードを熱演、映画ファンに強烈な印象を残した。このタッグ以降、ジョニーは『チャーリーとチョコレート工場』や『アリス・イン・ワンダーランド』、『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』といったバートン作品に出演。毎回、前作を超えるほどの強烈で個性的なキャラクターを演じ、バートン監督作には欠かせないアイコン的俳優となった。

そんなジョニーの人気を決定づけたのが、2003年公開の大ヒット作で、自身もアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた『パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち』でのジャック・スパロウ役。“海賊映画はヒットしない”という定説を鮮やかに覆し、同作は全世界で6億ドルを超える興行収入を記録。奇抜でチャーミング、そしてどこか憎めない孤高の海賊を演じたジョニーは、一躍ハリウッドを代表するスターの座を確立。日本では“ジョニデ”の愛称で親しまれ、トム・クルーズ、ブラッド・ピット、レオナルド・ディカプリオと並び“ハリウッドの四天王”と称されたこともあった。

俳優としての顔に加え、ジョニーはアート界や音楽界でも活躍。個展「A Bunch of Stuff」の開催や、アリス・クーパーやジョー・ペリー（エアロスミス）と結成したロックバンド「ハリウッド・ヴァンパイアーズ」のメンバーとしても精力的に活動するなど、その多才ぶりを遺憾なく発揮している。

ジョニーの公式来日は、主演作『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』（2017）のプロモーション以来、およそ8年半ぶりとなる。世界的スターが久しぶりに日本のファンの前に姿を現す今回の来日は、まさに“空前の一大イベント”となること必至。また、ジョニーがサイン会・撮影会をコミコンで行うのは、今回の東京コミコンが〈世界初〉となる！

なお、ジョニーのサイン券・撮影券は、2025年10月27日（月）18：00〜チケットぴあ及びハリコンサイトの両サイトにて発売開始予定。東京コミコンでは、各来日セレブの“サイン券”をご購入でサイン会に、そして“撮影券”をご購入で撮影会に参加可能。購入方法や各種チケット料金などの詳細情報に関しては、「東京コミコン2025」公式WEBサイトにて確認できる。なお、サイン会・撮影会に参加するには別途入場券が必要となる。また、現時点で発表されていないセレブのサイン券・撮影券に関しては、後日発表予定。

1年半ぶり2回目の参加、ノーマン・リーダス



ノーマン・リーダスは、日本でも大ヒットを記録したドラマ『ウォーキング・デッド』シリーズで主要キャラクターのひとり、ダリル・ディクソン役を演じ、世界的な人気を獲得。シリーズ完結までの12年間、同役を熱演した後、2023年からは同シリーズのスピンオフ『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』で主演を務め、再び大きな注目を集めている。

さらに、2022年にはハリウッドの殿堂入り（ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム）を果たし、世界的スターとしての地位を不動のものとしたノーマン。その勢いは止まらず、今年6月には日本が誇るヒットメーカー小島秀夫氏らが手がける大人気ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THEBEACH』で前作に続いて主人公のモーションキャプチャーおよび吹き替えを担当し、前作を超える精巧な表現力でファンの注目を集めた。

また、キアヌ・リーブス主演の人気シリーズ『ジョン・ウィック』のスピンオフ『バレリーナ：TheWorld of John Wick』に出演するなど、常に話題を世界へ発信し続けている。なお、ノーマンが日本のコミコンに参加するのは「大阪コミコン2024」以来、およそ1年半ぶり2回目。過去には千葉県で暮らしていたこともあるなど、日本と深い縁を持つノーマンだけに、日本のファンの前に姿を現す瞬間は特別な時間となることだろう。

『ザ・ボーイズ』ガンパウダー役のショーン・パトリック・フラナリー



ショーン・パトリック・フラナリーは、1992年にアメリカのテレビシリーズ『インディ・ジョーンズ／若き日の大冒険』でインディ・ジョーンズ役に大抜擢され、一躍有名に。その後も、心温まるファンタジー映画『パウダー』や、サイコスリラー映画『ソウ』シリーズの『ソウ ザ・ファイナル 3D』など数々の話題作に出演。

近年では、すでに「東京コミコン」への参加が決定しているアントニー・スター、カール・アーバン出演の超過激な極悪非道ヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』にガンパウダー役で登場するなど、長年にわたりハリウッドの第一線で活躍を続けている。そんなショーンの代表作といえば、やはり熱狂的ファンを生んだカルト的人気作『処刑人』シリーズ！ 昨年に待望の第3弾の製作が発表され、盟友ノーマン・リーダスと再びタッグを組んで主演を務めることが明らかとなり、大きな話題を呼んだ。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.