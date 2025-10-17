吉永小百合、天海祐希から”500字”メールに「励まされる」
俳優の吉永小百合が17日、大阪市内のホテルで開かれた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（31日公開）の合同記者会見に出席し、共演した天海祐希からのメールについて語った。
【写真】腕を組んで…ポーズを決める吉永小百合&天海祐希
本作は、1975年5月16日、日本時間午後4時30分、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を描くヒューマンドラマ。その歴史的快挙を含め、田部井さんの挑戦と軌跡をつづった著書『人生、山あり“時々”谷あり』を原案に映画化された。
主人公・多部純子を演じるのは吉永。そして純子の盟友であり、エベレスト登頂の相棒でもある北山悦子役は、吉永と映画『最高の人生の見つけ方』以来6年ぶりのタッグとなる天海が務める。
会見で「私にとっては本当に憧れる人を見つめていた瞬間を切り取っていただけた映画」と話し、吉永に対する憧れや敬意を語っていた天海。同作の純子と悦子のように“親友”だったらという質問に「旅行がしたいです。私が全部企画して、小百合さんをお連れする企画で」「親友だなんてとんでもない。私には口が裂けても言えない」と恐縮しきりだった。
一方、吉永は「いつも500字くらい天海さんからメールをいただき、私は50字しか返せないんですけど、一切の誤字脱字がないんです。私はちょっと間違えたりするんで、恥ずかしいんですけど、それで励まされることがとても多いんです」と笑顔で明かした。
会見には阪本順治監督も出席した。
