Image: Amazon

全部コイツでいいんじゃね？

みたいなガジェット、いやもうこれ「設備」レベルで強力なヤツです。名前はAnkerの「Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) 」。

Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) 39,990円 Amazonで見る PR PR

一見、無線機器ですか？ みたいな見た目してますけど、さまざまなポートを備えた拡張ステーションなんです。

14ポートを一気に拡張。画面は最大3画面、USBポートも満載！

Image: Amazon

では、なんのポートがあるの？ をざっくり紹介しますと…

【表面】 ・USB-Cポート(Max100W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2 ・USB-Cポート (Max100W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 1 ・オーディオポート × 1 ・SDカード×1／Micro SD × 1 【背面】 ・USB-C アップストリームポート (Max140W, 12Gbps) × 1 ・USB-Aポート (Max4.5W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2 ・USB-Aポート (Max2.5W, 480Mbps) ※充電・データ転送対応 × 1 ・HDMI 2.1 × 2・DisplayPort 1.4 × 1 ・イーサネットポート (2.5Gbps) × 1

という拡張ポートのオバケ。

ノートPCの充電と画面出力から、USBハブから、ガジェットの充電から、カードリーダーから、有線LANまで。もはやノートPCのデスクトップ化を果たす…いや、デスクトップ超えな拡張性を手に入れることができます。最強です。

なお、画面出力にはDisplay Linkのアプリを入れる必要あり。これはPCから直接の画面出力よりPCへの負荷が高くなるのですが、多画面ないと仕事ができぬ…派は選ぶ価値あるかと！

Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) 39,990円 Amazonで見る PR PR

価格は3万9990円、多機能な分お値段も高めですが、原稿執筆時点では20％の割引クーポンが配布されていました。7,998円オフで、3万1992円でポチれますよ。

この値段でこれだけ拡張できるなら、コスパめちゃくちゃいいのでは？

Source: