¡¡¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±§³ÀÈþÎ¤(34)¤¬¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§³À¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±§³ÀÈþÎ¤ ÍÅ²ø Á´¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê½÷¡×¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯»þÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¡£¥í¡¼¥Þ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡ÖLOEWE¡×¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ª²Û»Ò¤ä10Ç¯°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¡¼¥±¡¼¥¹¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¹á¹Á¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤Ê¤É¤Î°¦ÍÑ¤Î²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¡Ö¥í¥¨¥Ù¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î³ó¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ß¤µ¤È¤µ¤ó¸æÍÑÃ£¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÃÎ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤â¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Ã♡¡×¡ÖV¥í¡¼¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤À¤±°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖLOEWE¡×¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±·¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Î²Á³Ê¤Ï¡Ö432,300±ß¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±§³À¤Ï2014Ç¯¡¢TBS¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖBLITZ POWER PUSH¡×(TBS¥é¥¸¥ª)¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥Á¥ã¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£19Ç¯¤ÎÂà¼Ò¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£