まさかの18位に低迷。目標をJ２昇格からJ３残留へ軌道修正。二度の公式声明の背景と本音【ザスパ社長・細貝萌の生き様】
最終盤を迎えつつある2025年シーズンのJ３。24年の年間運営費が５億強、トップチーム人件費が１億5000万弱のヴァンラーレ八戸がトップをひた走り、今季にJFLから昇格してきた栃木シティが追走するという“意外な構図”が依然として続いている。
その傍らで、J１経験のある松本山雅FCや昨季J２を戦っていた栃木SCが苦戦。栃木SCと同じくJ２から降格してきたザスパ群馬も、31試合終了時点で勝点28位の18位と想定外の苦境を強いられているのだ。
今季の群馬は、北海道コンサドーレ札幌で長くコーチを務めてきた沖田優監督を招聘。「ボールを大事にしながら攻撃的なスタイルで勝つ」という方向性でチーム作りを進めてきた。
しかしながら、９月20日のガイナーレ鳥取戦（１−３）で５連敗を喫し、ラスト10試合という段階でJ２プレーオフ圏内の６位・奈良クラブに勝点17差の18位に沈んだことで、クラブ全体が大きな危機感と緊張感に包まれた。
そこで、細貝萌社長が今季最初の声明を発表。「J３残留の必達はもとより、可能性がある限りプレーオフ進出、そしてJ２昇格を諦めることなく闘い抜く」と、あくまでJ２を目ざして戦っていく覚悟を示していた。
だが、９月27日のSC相模原戦を１−１で引き分け、10月４日のFC岐阜戦は１−２で敗れたことで、順位は18位のまま。JFL降格もないとは言い切れない厳しい状況に追い込まれたため、10月９日に２度目の声明を発表。「クラブは残り８試合において目標を『J３残留』へと切り替える決断をいたしました」と訴えかけたのだ。
この背景を、細貝社長は改めてこう語った。
「最初の声明を出した時点では、現場としっかり話をしたなかで『今まで通りの目標設定でやらせてほしい』という要望もあり、選手のモチベーションも考えて、J２昇格を目ざし続けることにしました。
でも、そこから２試合を終えて勝点１しか積み上げることができなかった。そこで６ポイントを取るのと、１しか取れないのでは、まったく状況が違う。その現実をしっかりと受け止め、現場やサポーター団体、パートナー企業のみなさんとも話し合って、J３残留にフォーカスすると決断。それを共有し、一丸となって目標達成に向かっていく体制を作りたかったんです」と、彼は神妙な面持ちで言う。
ご存じの通り、細貝社長が現役キャリアに区切りをつけたのは昨季末。１年前の今頃はまだ群馬の選手として毎日、トレーニングに参加していた。引退を決断したのは昨年10月で、社長兼GMに就任することが決まったのもその後。この１年の紆余曲折は想像を絶するものがあったに違いない。
「『この重責を担った以上、いろんなことが起きるだろうな』とは考えていましたけど、それ以上のことが起きているのは事実ですね。
僕が社長兼GMに就任しようとした際、周りから『今は難しい時期だから厳しいだろう』と言われたのは確かです。でも、僕はその逆境を跳ね返していけると思って引き受けましたし、今も必死に取り組んでいます。
正直、ここまで結果が出ないとは考えていなかったですし、僕自身も周りからいろんなことを言われますけど、サッカークラブは生き物。うまくいかない時期があるのも当然のこと。そこは現実をしっかりと受け止めて進んでいくしかないですね」と、細貝社長は懸命に自らを奮い立たせている。
選手時代も様々な挫折を経験しているが、最たるものは2014年ブラジル・ワールドカップでの日本代表メンバー落選だろう。ドイツで寝込んでいるなか、友人のプロ野球選手の涌井秀章からのメールで落選を知ったというエピソードを細貝社長は語ったことがあったが、当時の悔しさと今の悔しさはまた異質のものがあるという。
その傍らで、J１経験のある松本山雅FCや昨季J２を戦っていた栃木SCが苦戦。栃木SCと同じくJ２から降格してきたザスパ群馬も、31試合終了時点で勝点28位の18位と想定外の苦境を強いられているのだ。
しかしながら、９月20日のガイナーレ鳥取戦（１−３）で５連敗を喫し、ラスト10試合という段階でJ２プレーオフ圏内の６位・奈良クラブに勝点17差の18位に沈んだことで、クラブ全体が大きな危機感と緊張感に包まれた。
そこで、細貝萌社長が今季最初の声明を発表。「J３残留の必達はもとより、可能性がある限りプレーオフ進出、そしてJ２昇格を諦めることなく闘い抜く」と、あくまでJ２を目ざして戦っていく覚悟を示していた。
だが、９月27日のSC相模原戦を１−１で引き分け、10月４日のFC岐阜戦は１−２で敗れたことで、順位は18位のまま。JFL降格もないとは言い切れない厳しい状況に追い込まれたため、10月９日に２度目の声明を発表。「クラブは残り８試合において目標を『J３残留』へと切り替える決断をいたしました」と訴えかけたのだ。
この背景を、細貝社長は改めてこう語った。
「最初の声明を出した時点では、現場としっかり話をしたなかで『今まで通りの目標設定でやらせてほしい』という要望もあり、選手のモチベーションも考えて、J２昇格を目ざし続けることにしました。
でも、そこから２試合を終えて勝点１しか積み上げることができなかった。そこで６ポイントを取るのと、１しか取れないのでは、まったく状況が違う。その現実をしっかりと受け止め、現場やサポーター団体、パートナー企業のみなさんとも話し合って、J３残留にフォーカスすると決断。それを共有し、一丸となって目標達成に向かっていく体制を作りたかったんです」と、彼は神妙な面持ちで言う。
ご存じの通り、細貝社長が現役キャリアに区切りをつけたのは昨季末。１年前の今頃はまだ群馬の選手として毎日、トレーニングに参加していた。引退を決断したのは昨年10月で、社長兼GMに就任することが決まったのもその後。この１年の紆余曲折は想像を絶するものがあったに違いない。
「『この重責を担った以上、いろんなことが起きるだろうな』とは考えていましたけど、それ以上のことが起きているのは事実ですね。
僕が社長兼GMに就任しようとした際、周りから『今は難しい時期だから厳しいだろう』と言われたのは確かです。でも、僕はその逆境を跳ね返していけると思って引き受けましたし、今も必死に取り組んでいます。
正直、ここまで結果が出ないとは考えていなかったですし、僕自身も周りからいろんなことを言われますけど、サッカークラブは生き物。うまくいかない時期があるのも当然のこと。そこは現実をしっかりと受け止めて進んでいくしかないですね」と、細貝社長は懸命に自らを奮い立たせている。
選手時代も様々な挫折を経験しているが、最たるものは2014年ブラジル・ワールドカップでの日本代表メンバー落選だろう。ドイツで寝込んでいるなか、友人のプロ野球選手の涌井秀章からのメールで落選を知ったというエピソードを細貝社長は語ったことがあったが、当時の悔しさと今の悔しさはまた異質のものがあるという。