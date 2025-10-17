µÈ±Ê¾®É´¹ç¡õÅ·³¤Í´´õ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¦±é¤Ë°ÕÍß¡Ö°¤¤Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´ë²è½ñ¤«¤±¤ë¤°¤é¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤ÈÅ·³¤Í´´õ¤¬17Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¡Ê31Æü¸ø³«¡Ë¤Î¹çÆ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼¡¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëµÈ±Ê¾®É´¹ç&Å·³¤Í´´õ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1975Ç¯5·î16Æü¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å4»þ30Ê¬¡¢½÷À¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¤½¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤ò´Þ¤á¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Èµ°À×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¡¢»³¤¢¤ê¡È»þ¡¹¡ÉÃ«¤¢¤ê¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈ±Ê¡£¤½¤·¤Æ½ã»Ò¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ÎÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤ëËÌ»³±Ù»ÒÌò¤Ï¡¢µÈ±Ê¤È±Ç²è¡ØºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡Ù°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëÅ·³¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ºåËÜ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÅ·³¤¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈ±Ê¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡¢»ä¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¾µ½»Õ¤È¤«Å¥ËÀ¤È¤«°¤¤Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿Å·³¤¤Ï¡Ö´ë²è½ñ¤«¤±¤ë¤°¤é¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¡£·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢´üÂÔ´¶¤òÀú¤Ã¤¿¡£
