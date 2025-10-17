歌手の氷川きよし（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。歌手の山本リンダ（74）との2ショットを披露した。

「先日山本リンダさんの60周年の大切なコンサートにお祝いのお花を持って出演させて頂きました」と報告。舞台袖でノリノリでダンスする写真や山本とのツーショットを公開し、「大変に光栄で幸せでした！」とつづった。

「歌声を今も聞かせていただけることにただただ感謝が溢れました！ありがとうございました」と感謝の思いを記しつつ、「セットリストも超スーパー大ヒット曲ばかりで感激」と興奮気味に振り返った。

「狙い撃ち、どうにも止まらない、じんじんさせて、キリキリ舞、狂わせたいのを聞くとハイテンションになってステージ袖でおどりまくりましたwwwリンダさんのシャンソンも素晴らしく。歌手は歌は人生で人生は歌なんだと確信しました」と。

「大感動のコンサートをありがとうございました」とし、「私も60周年目指し、リンダさんのように美しく輝いて元気に歌えるようにがんばります」と結んだ。

フォロワーからは「2人ともキラキラのオーラが凄い」「60周年って本当にすごい事です」「ステキなお写真」「キーナちゃんの60周年が観られますように」「リンダさんお若いですね」「お二人とも美しい」などの声が寄せられた。