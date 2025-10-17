ÎÓ²È¤¢¤ó¤³¡¢±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¸ø³«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹âºÂ¤Ç¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¿·ºîÈäÏª¡ª¡ÖËÌºØ¡õ±þ°Ù¥Ö¡¼¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡×
¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×½éÆü¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤¿£±£¶Æü¡¢½÷Î®Íî¸ì²È¡¦ÎÓ²È¤¢¤ó¤³¡Ê£³£¹¡Ë¤Ë¤è¤ëÏÃÂê¤Î¼«ºîÍî¸ì¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¤Î¿·ºî¡Ö±þ°Ù¤Î²Ö²Ç½¤¶È¡×¤¬Åìµþ¡¦¿Í·ÁÄ®¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶¼Ò²ñ¶µ°é²ñ´Û¥Û¡¼¥ë¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ÃíÌÜ±Ç²è¤Î¸ø³«Á°Æü¤È¤¢¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¡£¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÄï»Ò¤ÇÌ¼¤À¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤³¤¬¡Ö¡Ê±Ç²è¸ø³«¤Ç¡Ë¾¡¼ê¤Ë¤³¤Î¿Í¡¢¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¼¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÇÛµë²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Ë¤âµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Î¡ÈÁ°Æü¸ø³«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²ñ¡É¤Ç¤¹¡£¡ÊÈó¸øÇ§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ë¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤´°Â¿´¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ÁáÂ®¡¢¿·ºîÍî¸ì¡Ö±þ°Ù¤Î²Ö²Ç½¤¶È¡×¤ò¸ý±é¤·¤¿¡£
¡¡±þ°Ù¤ËËÌºØ¤È¤¤¤¦Éã¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ó¤³¼«¿È¤âÆóÂå¡¦ÎÓ²È»þÂ¢¤òÉã¤Ë»ý¤Ä£²À¤½é¤Î½÷ÀÍî¸ì²È¡£°ÎÂç¤ÊÉã¤ò»ý¤Ä¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁÏºîÍî¸ì¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¤ÏÃæÆþ¤ê¤ò¤Ï¤µ¤àÌó£µ£°Ê¬¤Ë¤âµÚ¤ÖÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢£²£²Ç¯¤«¤é¸ý±é¡£ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÆÈ±é²ñ¤ÏËè²ó¡¢¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£¡ÖËÌºØ¤È±þ°Ù¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë£±£°Ê¬¤°¤é¤¤¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÏÆ±¤¸¤À¤±¤É¡¢ÏÃ¤¬Ëè²ó°ã¤¦¡£¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Ëè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É½ÐÍè»ö¤¬°ã¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¢¤ó¤³¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºîÉÊ¤Ï±þ°Ù¤¬ÁÞ³¨¤ò»Ü¤·¤¿¡Öº£¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ê·ëº§¾ðÊó»ï¤Î¡Ë¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÅö»þ¤Î¡Ö½÷½ÅÊõµ¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡×ÈÖ³°ÊÔ¤Ç¡¢¹¾¸Í¤Î¾ð½ï¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿±þ°Ù¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¹ÆâÍÆ¡£¸ý±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ÀËÌºØÈþ½Ñ´Û¤Î³Ø·Ý°÷¤ò¾·¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤â¹Ô¤¤¡¢±Ç²è¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍ½½¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¤ÎÄÌ¤·¸ý±é¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢µÒÀÊ¤ò±þ°Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È°ú¤¹þ¤ó¤À¡£±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×ÇÛµë²ñ¼Ò¡¦¥è¥¢¥±¤ÎµÈÂ¼ÃÎ¸ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¤â²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢½ª±é¸å¤Ë¤Ï³Ú²°¤Ë¤¢¤ó¤³¤òË¬Ìä¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤³¤â¡Ö±Ç²è¸ø³«¤Ç³ë¾þËÌºØ¡¢±þ°Ù¥Ö¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡££±£°·î£²£¸Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÂè¸Þ²ó¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¤ò°é¤Æ¤ë²ñ¡×¡ÊÎëºÂ£Ì£é£ó£á¡¡£ã£á£æ£å¡Ë¡¢£±£²·î£±£²Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè»°²ó¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¤òÄ°¤¯²ñ¡×¡Ê¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¾®¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£