

香川県立丸亀競技場（香川県教委提供）

香川県教育委員会が県立丸亀競技場（丸亀市金倉町）のネーミングライツ（命名権）のスポンサー企業を再々募集しています。2026年1月の使用開始を予定しています。

契約期間は3年以上10年以下、金額は年間1000万円以上（消費税など別）です。香川県内に事業所（本社・支店・営業所・店舗など）がある企業が対象で、2025年10月14日から11月14日まで募集します。

香川県立丸亀競技場のネーミングライツは、電気通信事業を営むSTNet（高松市）が2015年、年間2015万円（税別）で契約し、2025年8月末まで10年間、「Pikaraスタジアム」の愛称で親しまれてきました。

STNetとの契約終了を機に、香川県教委が年間1200万円以上で新しいスポンサーを募集しましたが応募がなく、金額を1000万円に下げて再募集しましたが応募がありませんでした。

香川県立丸亀競技場（約3万人収容）では、J3カマタマーレ讃岐のホームゲームや陸上の大会などが行われていて、2024年度の利用者数は約33万人です。