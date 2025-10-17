東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米中関係】

中国商務省

米国の制限措置に対し強い不満と断固たる反対を表明

米国は不当な慣行を直ちに是正するよう強く求める

中国の利益を損なうだけでなく米国国内のインフレを加速させる

米国は9月以降わずか20日余りで20件もの対中抑圧措置を発動した



【韓国】

韓国副首相

韓国が約束した対米投資3500億ドルを米政府が受け入れる見通し

※トランプは日本同様5500億ドルに引き上げるよう要求していた

