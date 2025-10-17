東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米中関係】
中国商務省
米国の制限措置に対し強い不満と断固たる反対を表明
米国は不当な慣行を直ちに是正するよう強く求める
中国の利益を損なうだけでなく米国国内のインフレを加速させる
米国は9月以降わずか20日余りで20件もの対中抑圧措置を発動した
【韓国】
韓国副首相
韓国が約束した対米投資3500億ドルを米政府が受け入れる見通し
※トランプは日本同様5500億ドルに引き上げるよう要求していた
