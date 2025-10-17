来春センバツ大会の重要な選考資料となる秋季高校野球東北大会は花巻東（岩手1位）が3―2で4年ぶり2度目の優勝を飾った。

花巻東は来春センバツ出場をほぼ確定させると同時に11月13日に開幕する明治神宮大会への出場権を獲得した。

準優勝の八戸学院光星（青森1位）も準決勝で聖光学院（福島1位）に7―0で圧勝。決勝も花巻東をあと1歩まで追い詰める堂々たる戦いぶりでセンバツ切符をほぼ手中に収めた。

東北のセンバツ出場枠は現状「3」。

ベスト4を見ると、準決勝で東北（宮城2位）は花巻東に1―4で敗れた。準々決勝で仙台育英（宮城1位）を4―1で破った聖光学院は八戸学院光星に大差で敗れた。

八戸工大一（青森2位）は準々決勝で花巻東に延長10回タイブレークで競り負け。青森大会の決勝も八戸学院光星に1点差と僅差の試合を繰り広げたが、東北ベスト8という結果と八戸学院光星と重なる地域性が議論となりそうだ。

花巻東が明治神宮大会に優勝すれば東北の出場枠は実質「4」となる。

センバツ出場校を決める選考会は来年1月30日に行われる。