ソウル開催の韓国代表戦で10年ぶり3万人割れ…KFA会長「ブラジル戦と順番を逆にしていたら」現地紙は日本との比較も
韓国サッカー協会(KFA)のチョン・モンギュ会長は17日、韓国代表が14日に行ったパラグアイ代表戦(○2-0)の入場者数が3万人を大きく下回ったことに反省の意を示した。
韓国は10日にソウル・ワールドカップ・スタジアムで、ブラジル代表との国際親善試合(●0-5)を開催。スター軍団との対戦とあって6万3237人の大観衆のもとでの試合になった。ところが14日に行った同会場のパラグアイ戦は2万2206人にとどまり、『聯合ニュース』によるとソウル開催の試合では2015年10月のジャマイカ代表戦(2万8105人)以来10年ぶりとなる2万人台だったようだ。
現地メディア『スポーツ・ワールド』は「韓国サッカーの人気低下が肌で感じられる」と伝えながら、「同じ相手と親善試合を行った日本代表と比較すると、現実がよりはっきりと見える」と報道。日本は両試合ともチケット完売で、10日のパラグアイ戦が収容人数約4万人のなかで3万4169人、14日のブラジル戦は収容人数約4万8000人のなかで4万4920人を記録しており、高い人気が窺えることを伝えている。
さらに韓国メディアから「興行が失敗した」と厳しい声も出ている中、KFA会長は「さまざまな理由があると思う」とコメント。そのひとつとして「ファンの関心度に大きな差があるため、ブラジル戦と順番を逆にしていたらパラグアイ戦も少しは良かったのではないか」と見解を述べ、先に注目カードのブラジル戦を行ったことでファンの熱量が低下した可能性を指摘した。
同会長はそのほか、1週間前に大型連休があったことも原因の一つと考えて「今後はもっと良くしていく。ファンから大きな関心を得られるように努力する」と述べ、「ワールドカップへの準備をしっかりと行い、国民を喜ばせたい」とチーム強化を図りながら人気回復に努めることを誓った。
