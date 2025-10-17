「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、東洋電機製造<6505.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



１５日の取引終了後に第１四半期（６～８月）連結決算を発表し、売上高８４億９００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益３億６７００万円（同１３．６倍）、純利益４億６５００万円（同４．８倍）となった。交通事業でＪＲ向け、中国向けが増加したほか、産業事業では自動車用試験機、発電・インフラシステムが伸長。また、交通事業でインドネシア向け大口案件を中心とした採算性の向上もあって大幅増益となった。



足もとで鉄道事業者の車両投資が活発化し、新造車用製品や機器更新の受注が国内で増加しており、受注高は前年同期比１６．０％増の１１３億５００万円に増加した。受注残高は４４０億５０００万円（前年同期比２．５％増）と過去最高水準を維持した。



好決算を受けて、１６日の同社株は一時、前日比２３８円（１２．９％）高の２０８８円に急伸。きょう１７日は利益確定売りに反落しているが、決算内容、特に受注状況に対する評価は高く、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



