見た目は清楚っぽいのに…「実は男慣れしている女性」の特徴
清楚っぽい女性を見ると、「あまり恋愛経験なさそうで可愛い♪」って思いますよね。
でも、見た目で騙されてはいけません！
意外とそうした女性こそ、男慣れしている場合があります。
中でも、これから紹介する特徴を備えている女性は男慣れしているもの。
イメージとは違って経験豊富かもしれません。
｜モテ仕草を熟知している
可愛く首を傾げたり頬を膨らませたりと、モテ仕草さを熟知している女性は、清楚に見えても男慣れしています。
むしろ、そうした仕草で男性を落としている可能性が高いです。
そんなあざとい女性は、清楚っぽく見えるファッションやメイクをあえて選んでいるはずです。
｜褒め上手
男性は、女性から褒められると「脈ありかも…」と思うもの。
それがきっかけで、女性に言い寄る男性も少なくありません。
なので、褒め上手な女性も意外と男慣れしていることが多いですね。
ためらいなく「かっこいい！」「さすが〇〇くん！」と言えるその女性は、完全に男慣れしているでしょう。
｜呼び名を変える
オリジナルな呼び方で男性に声をかける女性を見たことはありませんか？
皆が「〇〇くん」と名前で呼んでいるのに対し、一人だけ個性的なあだ名で呼んでいる女性ですね。
呼ばれた男性は、親近感を覚えるだけでなく「特別扱いされている」と思うため、その女性が気になり始めます。
そうなることを分かっていて、呼び名を変えているはずです。
｜男っぽい趣味がある
男っぽい趣味を持っている女性も、男慣れしているでしょう。
あまり女性には需要がない趣味を持っているなら、男性の影響を受けている可能性が高いです。
そうした女性は好きな男性の色に染まることが多いため、好きな人が変われば趣味も変わります。
なのでコロコロと趣味が変わる女性も、この手のタイプかもしれません。
人は見かけによらず、意外な一面を持っているもの。
純粋で無垢に見える子が、男慣れしている場合もあるものです。
しかも、そうした女性にこそ男性が落ちる傾向に…。
だとしたら、見習うべき特徴でもあるかもしれませんね。
🌼モテ女は毎日言われてる！男性が「ガチ惚れ」の時に言うセリフ