返信が早く返ってくる！男性が思わず“即レス”したくなるLINEの送り方
「なんで返信くれないの…？」とスマホを見つめてしまう時間、ありますよね。でも、ちょっとしたメッセージの工夫で“返信したくなる空気”をつくることは可能なんです。そこで今回は、男性が思わず“即レス”したくなるLINEの送り方を紹介します。
“質問＋一言リアクション”で会話を転がす
「今日忙しかった？」とメッセージを送るより、「今日忙しかった？あの件はどうなったの？」のように、男性の関心に触れる一言リアクションを添えるのがポイント。「自分のことをちゃんと覚えてくれてる」と感じた瞬間、男性は思わず返信したくなるものです。
あえて“短文＆軽トーン”で送る
男性の多くが、長文LINEを見ると読むのが面倒になりがち。即レスを狙うなら、テンション軽めでテンポよくがカギです。例えば「〇〇見た？笑」「あれヤバくない？」など、ツッコミたくなる短文が効果的。深刻すぎない“ノリのよさ”が返信スイッチを押します。
夜の“ひと息タイム”を狙う
男性の生活リズムをつかんで、返信しやすい時間に送るのもテクの一つ。特に夜10時ごろは“スマホを見て一息ついている”男性が多い時間帯。このタイミングで「お疲れさま！今日はどうだった？」など、軽く気遣うようなメッセージを送ると、自然と返信の指が動く確率がUPします。
ぜひ今回挙げた３つのコツを意識して、男性が“返したくなる”LINEを送ってみてくださいね。
🌼自然な形でお近づきに。気になる男性と上手に「LINE交換」する方法