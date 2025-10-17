間違いなく遊び人でしょう。浮気性の男性がよく口にする「誘い文句」
女性としては遊び人の男性や浮気性の男性とは交際したくないというのが本音。
しかし、パッと見の印象だけでは遊び人なのか、浮気性なのかどうか判断できないものです。
そこで今回は、浮気性の男性がよく口にする「誘い文句」を紹介するので、男性の本性を見極めるヒントにしてみてください。
「男女間でも友情は成立すると思う」
「男女の間でも友情は成立すると思う」と口にする男性は要注意人物の可能性が高いです。
それに本当に好きな女性に対して、このセリフを堂々と口にする男性は現実的にほぼいません。
なので、このセリフを口にしながらアプローチしてくる男性は遊び目的であると考えて良いでしょう。
「彼女とあまりうまくいっていない」
「彼女とあまりうまくいっていない」と言いながらアプローチしてくる男性も要注意でしょう。
なぜなら、女性に「彼女と別れるつもりでいる」という風に聞かせようとしている可能性が高いから。
あくまで相手の女性のことをこの場で落とすことが第一目的であって、そのセリフが真実であろうと嘘であろうと男性にとっては第一目的さえ叶えば良いだけなのです。
今回紹介したセリフを口にしてアプローチする男性は遊び人もしくは浮気性という可能性は非常に高いので、あまり真に受けない方がいいかも知れません。
