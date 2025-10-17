お腹もお尻もスッキリ感高まる！１日５回【体幹まで鍛えて“姿勢美人”に導く】簡単エクササイズ
長時間のデスクワークやスマホ姿勢で、気づかないうちにお腹やお尻の筋肉がゆるんでいませんか？そんな人にぴったりなのが、寝ながらできるピラティスの簡単エクササイズ【ヒップロールブリッジ】。お尻を引き締めながら背中をゆっくり持ち上げ、常にお腹に力を入れてキープすることで、ヒップアップ・腹筋強化・体幹トレーニングが同時に叶い、“姿勢美人”をめざせます。
ヒップロールブリッジ
（１）床に仰向けになって両ひざを立て、両手のひらを床に置く
（２）一旦息を吸ってお腹を薄くし、息を吐きながら背骨を腰側から１本ずつ引き上げていく
▲お腹は薄くしたままをキープします
（３）ひざと肩が一直線になったら、肩とかかとで床をプッシュする
▲お腹の位置が落ちないようにキープします
（４）一旦息を吸って、息を吐きながら背骨を背中側から１本ずつ床に下ろしていく
▲お腹は薄くしたままをキープします
これを“１日あたり５回を目標に実践”します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹を薄くした状態で行うこと」がポイント。胸を開き過ぎてお腹を上に突き出す姿勢にならないようにも注意してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞