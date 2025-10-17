氷川きよし『The Covers　秋の夜長のバラードナイト～第1夜～』で工藤静香とglobeをカバー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

氷川きよしが、11月2日放送のNHK BS『The Covers 秋の夜長のバラードナイト～第1夜～』に出演する。

■『The Covers』には6回目の出演となる、氷川きよし

『The Covers』秋も深まる11月のBS放送回は「秋の夜長に聴きたい、バラード」を2週にわたり特集。第1夜のゲストは、艶やかな歌声と存在感で多くの人を魅了する氷川きよし。

2022年の年末から一時休養期間を経て、1年8ヵ月ぶりに復帰した氷川きよし。『The Covers』には、復帰後初、3年ぶりの登場となる。番組にはこれまで5回出演し、氷川の心に刻まれる名曲を鮮やかな歌声で届け、話題を呼んできた。

6回目の出演となる今回は、氷川きよし＋KIINA.の音楽ルーツである、J-POPの名バラードをカバー。氷川きよしの第2章を感じさせるパフォーマンスとトークをが余すところなく届けられる。

■工藤静香とglobeのカバーに加えて、最新バラード「白睡蓮」を披露

カバー曲は、学生時代から愛する歌手、工藤静香のロッカバラード「抱いてくれたらいいのに」、そして、下積み時代に心の支えだったという小室哲哉作品から、globeのミディアムロックナンバー「Perfume of love」。

さらに、氷川きよしの今、そしてあらたな魅力が詰まった最新バラード「白睡蓮」を披露。作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKURO、アレンジとプロデュースを亀田誠治が手掛けた祈りの一曲となっている。

また、氷川きよしと共に楽しむ、バラード名曲カバーセレクションも放送。ラインナップは後日発表される。

トークでは、休養期間中に感じたこと、自身の音楽ルーツやカバー曲に寄せる想いをたっぷりとコメント。

■番組情報

NHK BS/BSP4K『The Covers 秋の夜長のバラードナイト～第1夜～』

11/02（日）22:50～23:19

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：氷川きよし

【曲目】

「抱いてくれたらいいのに」（工藤静香／1988年）

「Perfume of love」（globe／1998年）

「白睡蓮」（2025年）

※「秋の夜長のバラードセレクション」のラインナップは後日発表

