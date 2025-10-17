¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤¬¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤È¸ª¤òÁÈ¤à¡Èå«¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡ª¡ÖBFF¥·¥ç¥Ã¥È´ò¤·¤¤¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡É¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥àー¥É
Mrs. GREEN APPLE¤¬10·î16Æü20»þ¤è¤ê¡¢¡ÚMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤È¤·¤ÆYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥§ー¥º2¤Î´°·ë¤È¥Õ¥§ー¥º3¤Î³«Ëë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È Â¾¡¿¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡É¸å¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö
¢£Âç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÁÈ¤à3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ª
À¸ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡¢Âç¿¹¸µµ®¤ÏInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¡£Â³¤¯2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î3¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢ºÙ¿È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¡£¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Æ£ß·ÎÃ²Í¤Ï¡¢Çò¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ëー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç½À¤é¤«¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3ËçÌÜ¤Ï¡¢¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Õ¥©¥È»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ÇòÊÉ¤òÇØ·Ê¤Ë¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥ë°áÁõ¤ÇÎ©¤Ä3¿Í¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÂç¿¹¤È¼ã°æ¤¬¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¼ã°æ¤¬»Ø¤ò3ËÜÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¡Ö¥Õ¥§ー¥º2¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥§ー¥º3¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3¿Í¤Îå«¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖBFF¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö´î¤Ó¤È°ÂÅÈ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬Âº¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç¿¹¤È¼ã°æ¤Ï¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
