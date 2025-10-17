この記事をまとめると ■BYDがジャパンモビリティショー2025に乗用車・商用車合同で出展 ■乗用車部門では「SEALION 6 DM-i」などジャパンプレミアを含む注目の電動車を展示 ■10周年を迎える商用車部門では新型電動トラック「T35」シリーズを世界初公開する

最新モデルを一挙公開

BYDは、2025年10月30日（木）から11月9日（日）まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展することを発表した。今回は「One BYD」活動の下、乗用車部門（BYD Auto Japan株式会社）と商用車部門（BYD JAPAN株式会社）の両部門が合同で出展し、乗用車部門は2回目、商用車部門は初の出展となる。各部門はそれぞれワールドプレミアやジャパンプレミアを含む新モデルを披露し、BYDが掲げる電動モビリティの未来像を提示する。

乗用車部門のテーマは「BYDは、これからの当たり前に。」となり、日本の街や生活に自然と溶け込む電動モビリティの姿を表現する。展示車両は、ワールドプレミア1台、ジャパンプレミア3台を含む計8台。このうちワールドプレミアとなる1台については、まだ情報が公開されていない。

主な出展車は、ジャパンプレミアとして、「SEALION 6 DM-i」、「ATTO 3」、そして「YANGWANG U9」の3モデルを披露する。

「SEALION 6 DM-i」はBYDの独自ハイブリッドシステムDM-iを採用したPHEVであり、電動モーターと1.5リッターの自然吸気エンジンを協調制御し、高効率と爽快な走りを両立したSUVで、日本導入が期待されるBYDモデルの筆頭だ。

「ATTO 3」はミッドサイズBEVで、日本市場における累計販売は2500台を超えるいわずとしれた人気モデル。今回、最新の内外装デザインとなったフェイスリフトモデルが国内初のお目見えとなる。

そして、なんといっても注目なのが、BYDの最高級ブランド「仰望（ヤンワン）」によるスーパースポーツBEV「YANGWANG U9」だろう。先日、このU9のチューンアップ仕様である「U9 Xtreme」がニュルブルクリンク最速EVの座に就いたことは記憶に新しい。また、同車は電子制御サスペンション「DiSus-P」を搭載し、「ジャンプ」することでも話題を呼んだモデルでもある。会期中にはその柔軟性をアピールするダンスパフォーマンスが実施される予定だ。

市販車で会場に展示されるのは、コンパクトEV「DOLPHIN」が2トリム、e-スポーツセダン「SEAL」、フラッグシップSUV「SEALION 7」の計4台。航続距離性能や安全装備、デザイン性に優れ、BYDが誇る電動化技術と高品質を象徴するモデルたちだ。

日本向けに開発される商用車にも注目

じつは、日本におけるBYDの歴史は乗用車よりも商用車のほうが長いことをご存じだろうか。日本でのEVバス導入から10年の節目を迎える商用車部門は「BYD商用車が届ける電動テクノロジーの世界」をテーマに掲げ、都市部から地方まで幅広い輸送ニーズに応える新型モデルを展示する。

展示車両はワールドプレミア2台、ジャパンプレミア1台を含む計5台で、注目は世界初公開となる新型電気トラック「T35」シリーズ（アルミバン仕様と平ボディー仕様の2タイプ）だろう。現時点で詳細や画像は公開されていないが、BYD独自の最新NEV技術を活かし、日本市場向けに開発されたモデルとなる。

さらに、新型中型EVバス「J7」と大型EVバス「K8」を展示。「J7」は日本の道路環境に合わせて設計された中型EVバスで、都市部から郊外まで柔軟に対応する。「K8」は大容量ブレードバッテリーを採用し、快適な車内空間と長距離走行性能を両立するモデルとなっている。

今回のBYD Japan Groupの出展は、設立3周年を迎えるBYD Auto Japanと、運行開始から10年を迎えるBYD JAPAN双方の節目を飾るものであり、最新の電動車両群を通じて日本市場におけるブランドの存在感がさらに高まることは間違いないだろう。

出展ブースは日本の街並みに調和するデザインで統一され、来場者にBYDの理念「電動化を、日常の当たり前へ」を体感させる空間として構成される。まだ情報が公開されていない展示車両もあるので、引き続きJMS2025のBYDブースに注目だ。