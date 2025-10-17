2児の母・安田美沙子、パジャマ姿で“ママの自由時間”満喫 豪華料理に反響「お料理素敵で美味しそうで楽しそう」
タレントの安田美沙子（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。「いつかのパジャマパーティー」と書き出し、つかの間の“ママの自由時間”を公開した。
【写真】「パジャマ姿可愛い」パジャマパーティーを楽しむ安田美沙子
安田は「この日は、子供のご飯、お風呂を終えてパパにバトンタッチして。。朝ごはんまで時間をもらった 優しいファミリーに沢山の愛をもらった夜 ありがとう」とつづり、パジャマ姿でほほ笑むショットを披露している。
ほかにも、きれいに盛り付けられた刺し身プレートや野菜がたっぷり使われた豪華な料理の数々をアップ、子育てから離れてパジャマパーティーを楽しんだ様子を垣間見せた。
投稿には田丸麻紀が「きゃー、美沙子ちゃんありがとう」と反応したほか、「パジャマ姿、可愛い、美味しそう」「お料理素敵で美味しそうで楽しそうでうらやましいです」「パジャマがとっても気持ち良さそぉ 御主人の優しさに感謝だねッ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「パジャマ姿可愛い」パジャマパーティーを楽しむ安田美沙子
安田は「この日は、子供のご飯、お風呂を終えてパパにバトンタッチして。。朝ごはんまで時間をもらった 優しいファミリーに沢山の愛をもらった夜 ありがとう」とつづり、パジャマ姿でほほ笑むショットを披露している。
ほかにも、きれいに盛り付けられた刺し身プレートや野菜がたっぷり使われた豪華な料理の数々をアップ、子育てから離れてパジャマパーティーを楽しんだ様子を垣間見せた。
投稿には田丸麻紀が「きゃー、美沙子ちゃんありがとう」と反応したほか、「パジャマ姿、可愛い、美味しそう」「お料理素敵で美味しそうで楽しそうでうらやましいです」「パジャマがとっても気持ち良さそぉ 御主人の優しさに感謝だねッ」などのコメントが寄せられている。