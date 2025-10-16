「愛してる」と言っているのと同じ。男性が本命女性だけに言うこと
本命女性を前にすると無意識に好意や恋心を伝えようとしてしまう男性は少なくありません。
そこで今回は、そんな男性が本命女性だけに言うことを紹介。
これらの言葉は「愛してる」と言っているのと同じでしょう。
「俺たち気が合うよね」
特定の男性から「俺たち気が合うよね」とよく言われているなら、好意や恋心を寄せられている可能性大です。
つまり、本命の女性に相性の良さに気づいてもらいたい、本命の女性から「相性が良い」と思ってもらいたいと考えている証拠。
「一緒にいると落ち着く」
男性が「一緒にいると落ち着く」と幾度となく言ってくるのは、「あなただったら素顔の自分でいられる」という意味。
つまり、女性に対して完全に心を許している状態ということになり、恋心や好意を持たれている証拠と言えます。
また、このセリフに「私もそうだよ」と女性から共感されると、男性は両想いなのかもと期待感高めるでしょう。
「可愛い」「素敵だよ」
男性はよく「可愛いね」「素敵だね」といった褒め言葉を口にしますが、好意や恋心によるものなのかは具体的に褒めようとしてくれているかということで判断しましょう。
本命女性へ伝える場合、言葉に重みを持たせようという意識が男性には働くので、より褒めるポイントが具体的かつ詳細になる傾向があります。
気になる男性の本心を確かめたいと思っているなら、ぜひ今回紹介したセリフを口にしていないかをチェックしてみてくださいね。
