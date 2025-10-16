LINEにも浮気の兆候…。警戒心を持つべき「男性からの返信内容」とは
彼氏からLINEの返信が来た瞬間、「もしかして浮気してる？」と感じたことはありませんか？
そこで今回は、警戒心を持つべき「男性からの返信内容」を紹介するので、ぜひ覚えておいてください。
「ごめん、寝てた」
夜にLINEしても返信がなく、次の日になって「ごめん、寝てた」と返信が来る場合は要注意。
大抵の場合、すぐに返信できなかった事情があるはずで、寝ていたというのは言い訳にすぎない可能性が高いでしょう。
「なんで？」
「今日の夜の予定は？」「昨夜はどこに出かけていたの？」などと彼氏の予定や行動を確認した際に「なんで？」と即答があるなら、少し警戒すべきかも。
普通なら「今夜は〇〇だよ」「昨夜は男友達と飲みに行ってた」などと返してくるものです。
それが質問返しできたということは「答えたくない」と言っているのと一緒なので、浮気をしている可能性が考えられます。
「急に仕事が…」
デートの約束を前々からしていたにも関わらず、待ち合わせの確認などをした時に「急に仕事が…」とドタキャンされるケースも警戒すべきです。
対面でないから仕事を理由にサラッと断ろうとしているだけで、断る理由を根掘り葉掘り聞かれたくないのが本音でしょう。
浮気をしている男性のほとんどは、何かと「仕事」を隠れ蓑にして他の女性との時間を作っています。
浮気している男性はバレないよう細心の注意を払っていますが、LINEの短い文面に意外と違和感が出やすいので、見逃さないようにしないでくださいね。
