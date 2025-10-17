¸µAKB48ÎëÌÚÍ¥¹á¡¡YouTube¤Î¼ý±×»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡ÖËè·î¤ê¤ó¤´¤¬¡Ä¡×¡¡ºÆÀ¸¿ô¤ò²Ô¤°¥³¥Ä¤â
¡¡21Ç¯9·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿ÎëÌÚÍ¥¹á¡Ê25¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£YouTube¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï19Ç¯10·î¤ËAKB48¤Î¥Á¡¼¥à8¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£21Ç¯9·î¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÐÏ¿¼Ô53Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎëÌÚÍ¥¹á¡×¤ÇÆ°²èÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Ã¤»öÌ³½ê¤Ç¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°¤¨ÃÖ¤¤·¤Æ¡ÖËè·î¤ê¤ó¤´¤¬1Ëü6000¸ÄÇã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¼ý±×»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¡£¤ê¤ó¤´1¤Ä¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ª¤è¤½200±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÎ¹¹Ô¤¬¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ÎÎ¹¹ÔÆ°²è¤È¤«¡×¤È²óÅú¡£ºÆÀ¸¿ô¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥µ¥à¥Í¤È¤«¤ò¤¢¤²¤ë¡×¤³¤È¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£