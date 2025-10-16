デート中に幻滅される！男性から距離を取られる「無意識のNG行動」
恋をしていて「うまくいってると思ってたのに、急に連絡が減った…」という状況になったら、あなたのデート中の“無意識の行動”が原因かも。そこで今回は、好印象を積み重ねたいデートで男性の気持ちを一気に冷ます行動を紹介します。
リアクションが薄くて「つまらなそう」に見える
楽しく過ごしているつもりでも、リアクションが乏しいと男性には“退屈そう”に見えることも。「へぇ」「そうなんだ」と淡々と返すだけでは、男性は「脈なしかな」と感じてしまいます。ちょっとオーバーでもOKなど、「それ楽しそう！」などノリのいいリアクションで、場の空気を温めましょう。
スマホをいじる時間が長すぎる
会話の途中でついスマホを触ってしまっているなら、男性の心を冷めさせる引き金に。男性によっては通知をチェックするだけでも、「俺よりスマホが大事なの？」と誤解することがあります。できるだけデート中にスマホはバッグにしまい、“目の前の時間を大事にしている”姿勢を見せるのが好印象です。
つい男性の話に“ダメ出し”してしまう
男性の話に「それって微妙じゃない？」「もっとこうすればいいのに」などとつい口にしていませんか？自分としてはアドバイスのつもりだったとしても、男性には“ダメ出し”に聞こえることがあります。特に恋愛では「共感」が大事。「そうなんだ」「頑張ってるんだね」と受け止めるだけで、男性は安心して心を開いてくれるでしょう。
デートで大事なのは“空気感”。男性のペースに寄り添い、笑顔とリアクションを忘れないだけで印象は格段にアップしますよ。
