アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の仲川瑠夏さんが自身のインスタグラムを更新し、ライブのため訪れた台湾・台北でのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER 仲川瑠夏】台湾でのオフショット公開「かわいいお店がいっぱいで たくさんお洋服が買えてとても楽しかった」





仲川さんは「台北でたくさんショッピングした」と綴り、現地の店舗でショッピングを楽しむ様子を投稿。 「ライブの前日、かわいいお店がいっぱいで、たくさんお洋服が買えてとても楽しかった」とコメントし、鏡の前で帽子を試着する姿を見せています。





また、レコードショップを訪れた写真も投稿し、「台北で好きなバンドの落日飛車のレコードを見つけて買えてうれしかった」と、喜びを綴りました。



ほかにも「だいすきなRick and Morty」として、好きなアニメ作品「Rick and Morty」のポスターの前で記念撮影する無邪気な一面も披露しています。



さらに「パンのTシャツお気に入り」と、現地で購入したとみられるパンのキャラクターイラストがプリントされたTシャツを、飛行機内で着用している写真も公開しました。



台湾でのオフを満喫した仲川さん。当日はナチュラルメイクだったようで、「眉毛しか描いてなくて顔が違うです 笑」と、いたずらっぽく投稿を締めくくっています。



