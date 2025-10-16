体を大きくねじって引き締め！１日１セット【太もも・腰・二の腕までスッキリ整う】簡単ポーズ

「太ももや腰まわりが気になるけど、激しい運動は苦手…」という人にこそ試してほしいのが、体を大きくねじるヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ・トゥリコーナ・アーサナ（ねじった三角のポーズ）】。太もも裏のハムストリングスがしっかり伸び、腰まわりや二の腕まで自然に引き締まります。呼吸を深めながらねじることで、巡りが整い、体が内側からポカポカに。無理なく“全身スッキリ”を叶えてくれるのが魅力です。

パリヴリッタ・トゥリコーナ・アーサナ（ねじった三角のポーズ）


（１）両脚を揃えて直立し、右脚に重心を置いて左脚を後方へ引き、両手を腰に置く



（２）鼠径部（太ももの付け根あたり）を折りたたむイメージで上半身を倒し、左手のひらを床に着く



▲手のひらが床に着かない方はブロックなどを床に置いてサポートして行いましょう

（３）左手を床に着いたまま上半身を右にねじる



▲骨盤は床と水平な状態をキープします

（４）右腕を上げて目線を天井に向け、ゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする



終わったらポーズを取った時と逆の順で戻していき、反対側も同様に行います。くびれ作りはもちろんのこと、全身の引き締め効果を実感できるポーズなので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞