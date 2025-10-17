俳優の塩野瑛久（３０）が、１６日深夜放送の「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。クールな恋愛観を語った。

「結構明るい人が好き」という塩野は、相手の性格が思っていた性格と違ったとしても「そこまで人に求めていないので、がっかりする程ではない。多くを求めすぎない性格で、期待もあんまりしない」とピシャリ。

ＬＩＮＥやメールも「長くやり取りはしないかも。不毛な会話がいやだというか」と語った。

また、デートプランを立てることや予約することにも消極的。「完璧主義なのかも。予定が狂うと自分がミスした気持ちになる」といい、予定通りいかないのなら「何もしないのが一番完璧」と語った。

予約が崩れるとテンションが低くなってしまい、「反省点で頭がいっぱいになっちゃって、デートを盛り上げられない」と赤裸々な気持ちを吐露。

もしも恋人が、誕生日に旅行に行きたいと言っった場合にも「なるべく頑張りはします。けど、何とか行かないで済む祝い方がないかって考えちゃうかも」と話した。

ただ「提案されたことに対しては何も否定しないので、行きたいところがあるなら行こうというスタンス」と明かす。「一緒にいられるだけでいい」と弁解すると、それまで引き気味だったスタジオの女性陣たちも「ズルいよ〜」と手のひら返しでメロメロだった。