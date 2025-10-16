彼が最近そっけない…。それ、“冷めたサイン”じゃなく“安定期サイン”かも
「前はもっと優しかったのに」「LINEの返信が減った気がする」--そんな彼の変化に不安を覚えたことはありませんか？でも、それは“冷めた”わけではなく、“安定期に入った証拠”かも。恋愛初期のドキドキは落ち着き、信頼と安心感がベースになってきたサインともいえるのです。
連絡が減る＝信頼している証拠
付き合いたては、男性は女性のことをつなぎとめたくてマメに連絡を取りがち。けれど、関係が安定してくると「連絡がなくても大丈夫」という安心感が生まれます。男性があまり連絡を頻繁にしてこなくなったのは、“あなたを信じている”から。愛情表現が静かになっただけで、気持ちが薄れたわけではありません。
会話が減る＝居心地の良さを感じている
以前は私を笑わせようと頑張ってくれていたのに、最近は無言の時間が増えた。でも、それこそが男性が“居心地の良さ”を感じている証。気を張らずにいられる関係は、長続きする恋の理想形。沈黙を気まずく感じるより、「一緒にいるだけで落ち着くね」というサインと受け止めてあげましょう。
デートが減る＝関係が成熟してきた
交際初期のように毎週会うことが減ったとしても、それは“慣れ”ではなく“信頼”の現れ。無理に予定を詰めなくても、男性にはあなたとつながっていられる安心感があるのでしょう。実際、大切なのはデートの回数ではなく、会った時に心地よい時間を共有できるかどうかです。
恋の“安定期”は、決してマンネリでも冷めた関係でもありません。むしろ、信頼や絆が育っているサインなので、不安に思うより、今の穏やかな関係性を楽しむ気持ちを持つようにしてみてくださいね。
