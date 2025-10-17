AKB48・小栗有以、初のフォト＆スタイルブック12.5発売決定 先行カット到着
AKB48・小栗有以が、12月5日に宝島社より1stフォト＆スタイルブックを発売することが決定。先行カット3点が公開された。
【写真】上目遣いの瞳に吸い込まれそう！ AKB48・小栗有以 1stフォト＆スタイルブック先行カット
小栗有以は、2001年12月26日生まれ。東京都出身。2014年にAKB48チーム8メンバーとして活動をスタートさせ、8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin！」で3度目のセンターを務めた絶対的エース。6月公開映画『2025年7月5日午前4時18分』で主演、10月31日放送・配信スタートの連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジSeason1』に出演、2026年1月の日本テレビドラマ『AKIBA LOST』にも出演するなど、女優としての活動の幅も広げている。
そんな彼女が、初のフォト＆スタイルブックを発売。
撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、彼女の魅力を余すところなく掲載。また、本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も。彼女と一緒に旅をしている気分が楽しめる。
さらに、“崩れない”で話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなど知りたかったパーソナルな部分も深掘り。彼女の魅力をぎゅっと詰めこんだ一冊となっている。
また、特典付きも発売決定。「楽天ブックス」はポスター（A2サイズ／四つ折り）、「セブンネット」はポストカードA、「HMV＆BOOKS」はポストカードBが付く。「Amazon」は抽選でサイン入りチェキ10名にプレゼントする。
なお、お渡し会イベントも開催予定だ。
AKB48・小栗有以 1stフォト＆スタイルブックは、宝島社より12月5日発売。定価3300円（税込）。
