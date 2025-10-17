＝LOVE諸橋沙夏、美脚際立つビーチショット公開「夏の妖精」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が10月16日、自身のInstagramを更新。旅先の宮古島で美しい脚や背中を見せたショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】＝LOVEメンバー「夏の妖精」と話題のプラベショット
諸橋は「先日沖縄に行ったばかりなのに、その1週間後に宮古島に」「今回はプライベートで行ってきたよ〜」とつづり、宮古島で美しい海をバックにしたショットなどを複数枚投稿。ビーチではサングラス姿の諸橋が紺色のTシャツを身につけ、ショートパンツからはすらりとした美しい脚がのぞいている。
また、ビーチリゾートらしいキャミソール姿で、美しい肩のラインが際立つショットも投稿されており、「シュノーケリング、パラセーリングとかもやってアクティブに宮古島楽しんだ〜 でも全然足りなくてまた行きたい」と宮古島での休日を満喫したようだ。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「夏の妖精」「脚のラインが理想」「カジュアルコーデ可愛い」「笑顔に元気もらえる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
