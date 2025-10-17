杉咲花、ノースリ×オーバーオールでハワイ満喫「彼女感すごい」「カートが大きすぎて小さく見える」と話題
【モデルプレス＝2025/10/17】日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜よる11時〜）の公式X（旧Twitter）が10月16日、更新された。10月18日放送回のゲスト・女優の杉咲花のハワイでの買い物姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉咲花、色白素肌輝くノースリ姿
投稿では「ハワイのスーパーで何やらお買い物中の＃杉咲花 さん」とスーパーでカートを押しながら笑顔を向けている杉咲の姿を披露し、「ある料理を作るために農家直送の地産野菜やフルーツの中からお目当ての食材を探します どんな料理を作るのか、放送をお楽しみに」と告知。杉咲はノースリーブのトップスにデニムのオーバーオールのカジュアルスタイルで、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「オーバーオール似合ってる」「彼女感すごい」「笑顔が眩しい」「カートが大きすぎて小さく見える花ちゃん可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】杉咲花、色白素肌輝くノースリ姿
◆杉咲花、ノースリ×オーバーオールでの買い物姿公開
投稿では「ハワイのスーパーで何やらお買い物中の＃杉咲花 さん」とスーパーでカートを押しながら笑顔を向けている杉咲の姿を披露し、「ある料理を作るために農家直送の地産野菜やフルーツの中からお目当ての食材を探します どんな料理を作るのか、放送をお楽しみに」と告知。杉咲はノースリーブのトップスにデニムのオーバーオールのカジュアルスタイルで、美しい素肌を見せている。
◆杉咲花のオフショットに反響
この投稿に、ファンからは「オーバーオール似合ってる」「彼女感すごい」「笑顔が眩しい」「カートが大きすぎて小さく見える花ちゃん可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】