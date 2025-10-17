超特急・草川拓弥、主演ドラマに豪華差し入れ「かっこいい」「おしゃれすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/17】カンテレ×FODドラマ「地獄は善意で出来ている」（毎週木曜0時15分〜／フジテレビ：毎週木曜0時45分〜）の公式Instagramが10月16日に更新され、主演を務める超特急の草川拓弥からの差し入れを公開した。
【写真】草川拓弥「おしゃれすぎる」主演ドラマに豪華差し入れ
投稿では「連日撮影が続く中、＃草川拓弥 さんからカフェカーの差し入れが…素敵な差し入れをありがとうございます」と紹介。カフェカーに掲示された「草川拓弥さんからの差し入れです」というボードを指している草川の姿や、コーヒーを持った高野洸、カメラに笑顔を向ける渡邉美穂と井頭愛海のカフェカー前でのショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「差し入れがおしゃれすぎる」「さすが座長」「太っ腹」「素敵すぎる」「かっこいい」などと反響が寄せられている。
本作は、世間から厳しい目が向けられ不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しを懸けた更生プログラムの中で、残酷な罠に巻き込まれていく姿を描くヒューマンサスペンス。草川は本作でカンテレドラマ初主演となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆草川拓弥、主演ドラマに差し入れ
◆草川拓弥の差し入れに反響
