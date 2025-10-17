パリーグCSファイナルステージ第2戦

プロ野球パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦で生まれた超絶守備に反響が広がっている。16日にみずほPayPayドームで行われたソフトバンク―日本ハムの一戦で、日本ハム福島蓮投手が披露した捕球シーンにネット上は騒然となった。

離れ業だった。0-0で迎えた5回、ソフトバンク先頭の牧原に投じた3球目。放たれた鋭い打球が福島の胸元付近に向かって飛んできた。次の瞬間、構えたグラブにすっぽりと収まり、アウトに打ち取った。

「パーソル パ・リーグTV」公式インスタグラムが、「打球さえ抗えない、吸引力」と動画内の文面で記して映像を公開。一瞬の出来事に、コメント欄には驚きの声で溢れていた。

「ここよく取ったな」

「びっくりして目もつぶっちゃう速さなのに、ちゃんとグラブに入ってるところが凄い」

「グラブに吸い込まれましたね」

「はやい。笑」

「痛くなかった？心配です」

CS初先発だった福島は7回1/3を投げ、10奪三振と好投。無失点で降板したものの、後続が打たれて、チームは0-3で敗れた。ソフトバンクはアドバンテージ1勝を含む3勝0敗とし、2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。第3戦は17日に行われる。



