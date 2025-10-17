塚田うさぎさんの漫画「画像認証がうまくいかない」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

インターネットサービスのログイン時に、ロボットではないことを証明するための「画像認証」。表示されたアルファベットや数字を入力するシステムですが、作者が困っているのは…という内容で、読者からは「ものすごく分かります！」「これはほんとに難しい」などの声が上がっています。

私はロボット…？と疑う瞬間

塚田うさぎさんは、インスタグラムで「30代オタクOLの日常」を漫画にして発表しています。塚田うさぎさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

塚田さん「ネットショッピングなどでよくこの認証操作を求められるのですが、うまくいかないことが多く、『イライラに共感してもらえたらスッキリするかな？』と思い、漫画にしました。また、どなたかうまくいくコツを知っていたら情報提供していただけるかも…という期待もありました」

Q.1回で成功することもありますか。

塚田さん「ごくまれに、奇跡的にあります！」

Q.認証が通らなくて、購入を諦めるケースもありますか。

塚田さん「何度もやり直せるので、諦めたことはないと思います。その商品の購入経路が複数あれば諦めるのも『あり』だと思いますが、購入窓口が1つだと諦めるわけにはいかないのです！」！

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

塚田さん「『分かります！』といった共感のコメントが多かったです。また、ロボットではないことを証明するための認証なので、うまくいかないと『自分はロボットなのか！？と疑ってしまう』というコメントも印象的でした。『1周回って、画像認証してくれるAIが開発されるかも』というコメントもありました」