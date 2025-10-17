三浦マイルド、母親の症状明かし「メタメタに叩かれたせいかも」ネット誹謗中傷に訴え
『R−1ぐらんぷり2013』（現R‐1グランプリ）王者のピン芸人・三浦マイルド（47）が、17日までに自身のXを更新。ネットの誹謗中傷について考えを明かした。
【写真】三浦マイルドの切実な訴え「何を言うとんやこのタコ共は」
三浦は投稿で「母親が認知症と共に精神にも不調をきたしているので昨日病院に連れていきました」と報告。「初診だったので先生からいつから調子が悪くなったんですか？と聞かれ2014か15年位ですと伝え 原因は分かりますか？と聞かれたので分かりませんと答えました」「僕がR-1優勝したけど地獄に落ちた芸人と言われてた頃です」と涙の絵文字を添えた。
続けて「母が僕の情報を見る為にPCを買い、教室に通ってたみたいなのですがいつしか全く開かなくなりました」と状況をつづり、「母が病んだ理由は分かりませんが、自分がネット上でメタメタに叩かれたせいかもしれないと思うとやるせないです」と吐露。「自分は何を言われても構わないと思ってやってますが、家族は巻き添えにしたくないです」と訴えた。
さらに「一年位前の吉本のコンプライアンス講習で『ネットで中傷されてもスルースキルを身につけましょう』て講習があって何を言うとんやこのタコ共はと思った」と本音を漏らし「ワシらはええわい。ワシらの家族の感情わい？と思った。何がスルースキルじゃ」「お前らの事は会社が守ってやるからなて言葉が聞きたかったわ」とつづった。
さらに次の投稿で「ネットの誹謗中傷に対して、毅然と戦っていこうという風潮になってきたと思う。野球界もそうなってきたし」とし、「スルースキルなんかいらんよ。どう追い込んで、どう根絶するかでしょ」と呼び掛けた。
