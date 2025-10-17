山崎樹範、妻・吉井怜と裁判の傍聴へ “日常”への思いつづり「この当たり前の光景を大事にしたいと思いました」
俳優の山崎樹範（51）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の吉井怜（43）と共に「次の仕事のお勉強の為」と裁判の傍聴に行ったことを明かした。
【写真】「久しぶりに2人でお出かけ」青空の下で爽やか2ショットの山崎樹範＆吉井怜夫妻
「久しぶりに2人でお出かけ。朝から電車で霞ヶ関へ。初めて見る裁判は厳粛でとても緊張しました。1人じゃなくて良かった」と報告し、目の当たりにした光景に「ドラマ等では見られない光景が沢山ありました」とコメント。
続けて「私にとっては非日常の世界。そこに勤める方にとってはそれが日常の世界」「皆様にとって日常の世界が私にとっては、ほぼ非日常の世界です。電車に乗っていて『この車両にいる全ての人の事を僕は何一つ知らない！』と怖くなる事があります。当たり前なのですが、時々当たり前に思えなくなる事があるのです」「裁判の傍聴をして、改めて私は何も知らないんだなぁと痛感致しました。そして当たり前に隣にいてくれる怜ちゃんに改めて感謝をしました。帰りの電車は緊張が解けたのかウトウトしているうちにあっという間に着きました」とつづり、「いつもの帰り道。右側には怜ちゃん。この当たり前の光景を大事にしたいと思いました」とコメントして締めくくった。
この投稿にファンからは「ステキなお二人さんです 見習わなくちゃ」「久しぶりのツーショットに朝からニヤけてます」「当たり前になっちゃってることに改めて感謝できるヤマシゲさんが素敵です」などのコメントが寄せられている。
