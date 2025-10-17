山崎樹範、妻・吉井怜と裁判の傍聴へ “日常”への思いつづり「この当たり前の光景を大事にしたいと思いました」

山崎樹範、妻・吉井怜と裁判の傍聴へ “日常”への思いつづり「この当たり前の光景を大事にしたいと思いました」